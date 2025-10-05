Matías Almeyda blinda a Alexis Sánchez tras su gol al Barcelona: “No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar”.

El Sevilla goleó 4-1 al Barcelona, rompió una racha de diez años sin vencer a los catalanes en casa y confirmó que su proyecto empieza a consolidarse. En el centro de esa revolución está Matías Almeyda. “Es de esos días que uno no quiere que terminen nunca. Pasó mucho tiempo para volver a ganar. Lo que planificamos salió. Tomamos riesgos y salió bien, pero ellos tienen que creer que pueden. Se vio que pueden. Es un excelente partido de felicidad y por suerte ya se eliminó la pregunta de que no ganamos de local y lo hicimos a lo grande”, celebró el entrenador tras el encuentro.

El DT insistió en que más allá de los tres puntos, el triunfo tiene un impacto profundo. “Este partido deja muchas cosas. Se gana un partido, tres puntos, pero se les hace creer a ellos que pueden, que hay que intentarlo. Otros partidos funcionamos bien pero nos quedamos con poco. Nos estamos acostumbrando a ganar. Tenemos que saber dónde queremos ir. Vamos en el camino y hay que seguir”, reflexionó.

“Nuestra afición necesitaba felicidad, se la dimos, nos la dimos a nosotros y somos una familia deportiva. Tiramos todos para el mismo lado. La afición valora el esfuerzo y mientras le demos resultados estarán contentos. Hoy todos están disfrutando juntos. El mejor jugador hoy fue el equipo. Nosotros vamos como equipo en las buenas y en las malas, así será más difícil que las cosas salgan mal”, añadió.

Elogios a Sánchez

Consultado por el rendimiento de Alexis Sánchez, Almeyda no dudó: “No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar. Está dando el máximo”. Aunque, fiel a su idea, insistió en el mérito colectivo: “Si hoy analizamos el equipo, no hubo uno que sobresaliera. Sobresalió el equipo. Esa es la manera de conseguir cosas importantes”.

El Sevilla mostró desde el inicio la identidad que promueve su entrenador: presión alta, ritmo intenso y valentía táctica. Al minuto 10, Sánchez abrió el marcador desde el punto penal con una definición precisa que engañó a Szczesny, convirtiéndose además en el exjugador culé más veterano en marcarle al Barcelona en LaLiga. El segundo tanto, a los 36’, nació de una recuperación de Gabriel Suazo y terminó con Isaac Romero ampliando la ventaja.

El conjunto de Hansi Flick descontó con Marcus Rashford antes del descanso, pero el Sevilla no se descompuso. En la segunda mitad, Lewandowski falló un penal clave y el equipo andaluz sentenció el duelo con goles de José Ángel Carmona y Akor Adams en los descuentos. Alexis, ovacionado al salir del campo, cerró el partido con un gol, 32 toques, cinco acciones en el área rival y seis intervenciones defensivas.

El propio chileno resumió el significado de la noche: “Me dijeron que hacía diez años que no se ganaba al Barcelona acá y eso es mucho tiempo. Me saco el sombrero por mis compañeros. Si había un momento para ganar, era éste”. Y añadió: “Llevo un mes acá, estoy acostumbrado a romper récords en los clubes a los que llego. Miraba cómo celebraban mis compañeros. Fue muy lindo”. El 4-1 impulsa al Sevilla al cuarto lugar de LaLiga. Y con Alexis Sánchez en modo líder.