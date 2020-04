Matías Zaldivia ante el recorte salarial: “Entendemos y vamos a ayudar al club, no somos necios”

Poco a poco, uno a uno, distintos clubes de fútbol alrededor del mundo se van sumando a la tónica de la reducción de salarios a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En ese sentido, en Colo Colo negocian hace algunos días con su plantel. La primera propuesta de Blanco y Negro, eso sí, no dejó contenta a la plantilla. Sin embargo, en voz de sus protagonistas, debiese salir humo blanco.

“Nosotros entendemos la situación y vamos a ayudar al club. No somos necios y sabemos que se le puede dificultar, pero estamos hablando, no quiero entrar en detalles”, dijo Matías Zaldivia, defensor albo, en diálogo con un periodista argentino a través de su Instagram.

“Acá en Chile son sociedades anónimas, muchos clubes dejan de pagarles a los jugadores, y hay varios clubes que están acogiéndose a esa ley y los clubes grandes no pueden hacerlo por los montos, pero hay varios clubes de la B con problemas”, agregó.

Además, habló de la posibilidad de defender a la selección chilena, dado que está cerca (en enero de 2021) de poder hacer los trámites para nacionalizarse. “Si me toca la chance de nacionalizarme no lo voy a dudar porque le agarré un cariño muy grande al país y si se me da la opción de la selección feliz, porque además está en unos de sus mejores momentos de la historia”, expuso.