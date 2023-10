Mauricio Viana pasa a control de detención por agresión a un hincha de Puerto Montt

Mauricio Viana puede enfrentar complicaciones con la justicia. El arquero de Puerto Montt fue detenido en la jornada de este lunes por agredir a un fanático salmonero mientras dejaba el estadio Chinquihue tras la caída frente a Barnechea, que deja a los sureños en el último puesto de la Primera B. El seguidor resultó con una grave lesión ocular.

Viana, quien estaba en la tribuna, pasó a control de detención en esta jornada, por lo que eventualmente puede ser formalizado por violencia en los estadios, lo que le expone a severas sanciones. Por lo pronto, sobre el golero pesan dos medidas cautelares: las prohibiciones de salir del país y de acercarse a la víctima. El plazo para la investigación se estableció en dos meses.

El club reúne antecedentes

El club portomontino desconoce el detalle de los hechos. El presidente de la entidad, Germán Mayorga, concurrió al entrenamiento de la escuadra que dirige Felipe Cornejo para requerir antecedentes de la situación, según manifestó a El Deportivo.

Ayer, cuando el incidente se había producido hacía pocos minutos, había criticado a los hinchas. “Se puede dar que se pierda o gane, pero el bochorno del público es inaceptable”, manifestó.

El hincha agredido que denuncia a Mauricio Viana.

Luego expresó su desconocimiento respecto del incidente que involucró a Viana aunque se comprometió a iniciar una investigación para esclarecer la situación. “No tenemos antecedentes de eso, porque no estaba en la tribuna. De acusaciones está lleno, pero no tenemos cámaras. Me quedé a revisar, porque soy responsable de lo que pase en el club. No vi nada, sí muchos testigos que defendían a Viana. Vamos a seguir revisando”, puntualizó.

Fue denunciado

““No tengo antecedentes. Alguien se cayó, alguien se resbaló, hay un montón de comentarios. Pero no podría afirmar nada”, sostuvo, preliminarmente. Ahora confirma que recabando antecedentes para formarse una opinión más categórica.

En ese momento, Mayorga ya estaba en conocimiento de que el conflicto llegaría a la esfera judicial. “Denuncias hay, pero no tengo nada claro. Carabineros tomó la denuncia y está haciendo la investigación respectiva. Nosotros no tenemos antecedentes. Vamos a revisar las cámaras nuevamente para ver si los encontramos”, establecía.