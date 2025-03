Médico imputado en el caso Maradona agrede a periodista en el juicio por la muerte del exfutbolista.

Leopoldo Luque es uno de los personajes principales en el juicio por la muerte de Diego Maradona. El neurocirujano es uno de los nueve imputados en la investigación por homicidio con dolo eventual que se realizó a los eventuales responsables del fallecimiento del exfutbolista. El médico ha llamado la atención en San Isidro. Su renovado aspectos es uno de los motivos. El otro es su actitud. En una de las jornadas, de hecho, agredió a un periodista que lo estaba filmando.

El doctor estaba siendo captado por un reportero de la agencia AFP. Cuando se dio cuenta de la situación, se acercó y lo obligó a parar el registro. “¿Me estás filmando? ¿Te autorizaron para hacer eso?”, pregunta Luque. “Estoy simplemente tomando registro”, respondió el profesional. “¿De dónde eres?”, retrucó Luque, a lo que el periodista respondió: “De la Agence France-Presse”. Acto seguido, el médico le dijo que debía pedirle permiso y se lanzó contra la cámara.

¿Quién es Leopoldo Luque?

El médico imputado fue quien encabezó el equipo que intervino a Maradona cuando se le detectó un hematoma subdural semanas antes de su fallecimiento. Claro que desde antes mantenían un estrecho vínculo. Era parte de quienes cuidaban al exjugador en sus momentos complicados de salud. Ahora se le acusa de no haber evitado la consecuencia fatal de la situación del ídolo transandino, a pesar de estar en conocimiento de lo que podía pasar. Y que terminó sucediendo.

Luque asegura ser inocente. En reiteradas oportunidades ha dicho que la muerte del icónico exvolante se dio por su negativa a recibir ayuda. También ha aludido a la relación de amistad que mantenían. “Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso: conseguí que pueda acceder al psicólogo, al psiquiatra. Conseguí lo que nadie podía. Estoy muy mal porque se murió mi amigo. Estuve en el velorio, en el entierro y vi gente que ni había visto nunca y que se diga que no estuve con él, no lo pude creer. Yo no soy el responsable de todo esto”, dijo en su momento.

Este miércoles, en medio del juicio, el abogado del doctor, Julio Rivas, dijo que su representado tiene la conciencia tranquila. “Leopoldo está tranquilo porque es inocente. Es muy buen neurocirujano, está trabajando mucho. Me reservo para los alegatos de cierre las pruebas. Hay una grabación y muchos testimonios que prueban la inocencia de mi defendido”, comentó.