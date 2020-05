Miiko no podrá volver aún: se suspende partido del Hannover por casos de Covid-19 en su rival

El próximo 16 de mayo se reanuda el fútbol en Alemania, pero será de manera incompleta. Ya hay un partido postergado, en la Bundesliga 2, la segunda categoría del fútbol germano. Se suspendió el partido entre el Hannover 96, en el cual milita Miiko Albornoz, y el Dynamo Dresden, porque en este último elenco se reportaron dos casos positivos de coronavirus.

Ayer se realizó la tercera serie de pruebas de Covid-19 en el Dynamo Dresden, incluyendo a todo el personal, y las muestras indicaron dos nuevos casos en el club. “Los jugadores afectados no han tenido relevancia médica en los últimos días y actualmente no presentan síntomas”, detalló el elenco, que no revelará los nombres de los contagiados. Además, el club determinó que todo el plantel entrará en cuarentena por 14 días en sus casas.

Ante esta situación, el Hannover reaccionó y le deseó suerte a su rival. "Está claro que nuestro partido contra @DynamoDresden no tendrá lugar el próximo domingo. Pero lo más importante ahora es: les deseamos a los jugadores un buen progreso y una pronta recuperación", publicaron en su cuenta de Twitter.

El equipo de Albornoz está en la mitad de la tabla. Marchan en la novena posición, con 32 puntos, lejos de los puestos de ascenso. El Dynamo Dresden es el colista de la segunda división, con 24 unidades.