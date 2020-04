Mosa aprieta al plantel de Colo Colo: al que no acepte el recorte se le suspenderá el contrato

Aníbal Mosa pasó a la ofensiva después de no llegar a un acuerdo con el plantel de Colo Colo para aplicar un recorte presupuestario. Es por eso que, después de largas conversaciones, el timonel de Blanco y Negro citó a una conferencia de prensa en el Monumental, en la que fustigó a los jugadores tras no aceptar la rebaja que se le sugirió, la que alcanzaba hasta el 30%, con una devolución del 50% entre enero y septiembre de 2021.

“Hemos tenido muy buena comprensión de parte de todos los funcionarios y administrativos, pero lamentablemente después de muchas conversaciones no pudimos llegar a acuerdo con los jugadores. Para mí es un día muy triste, estoy muy afectado. Tengo una cercanía con ellos, a la mayoría los contraté más, otros ganan tres o cuatro veces más que cuando llegaron”, señaló con tristeza.

“No fuimos capaces de convencer y hacer comprender que esta situación no la generamos nosotros. Es un día muy triste, nunca pensé que podíamos generar este quiebre. Los jugadores le dieron la espalda a su institución y nos hemos visto obligados a recurrir a la ley de protección de empleo”, agregó el timonel.

En este sentido, Mosa reconoció que la relación con los jugadores quedó “bastante dañada” después de estas conversaciones. “El plantel no juega un partido hace 40 días, 40 días que no entra un peso por borderó, y hay algunos que piensan que es justo, que les pague el 100 por ciento, por eso mi enfado y mi tristeza”, agregó.

En la cita también estuvieron presentes, Daniel Morón y Harold Mayne-Nicholls. Este último leyó la propuesta que había hecho el plantel y que buscaba que los descuentos comenzaron desde los sueldos superiores a $ 4 millones y que implicaba un recorte de 30% hasta los $ 7 millones y un 40% de ahí en adelante, con una devolución total el próximo año en caso de quienes permanecieran en el club en 2021, mientras que a los que no, se les debería devolver todo en diciembre.

El exarquero, en tanto, también criticó fuertemente al plantel: “Hemos hablado tanto de la solidaridad, de desigualdad, teníamos la gran oportunidad. No me lo imaginé nunca. He visto el esfuerzo que se ha hecho en el directorio, para hacer el menos daño posible, tuvimos que tomar este camino, nos obligaron a tomar este camino. Espero haya una respuesta, esto está abierto, espero cambien la decisión”.