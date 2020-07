Mosa y críticas de Pini a Mayne-Nicholls: “Son de muy mal gusto, al voleo y sin ningún fundamento”

En su primera conferencia de prensa desde el 23 de abril, Aníbal Mosa abordó las diversas temáticas que rodean el retorno de Colo Colo a las prácticas y la salida del plantel de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

“Estamis ilusionados, nadie había previsto una cosa tan terrible como esta, pero al menos estamos viendo la luz al final del túnel”, partió señalando el timonel de Blanco y Negro, quien dio algunas luces sobre lo que ocurrirá mañana: “Les comunicamos a nuestros jugadores que vamos a tener una reunión con ellos a las 8.30 de la mañana”. Habrá toma de PCR y otros exámenes y el día sábado podrían estar entrenando en cancha”.

El dirigente también explicó por qué llamó esta semana a Esteban Paredes y no antes. “Yo lo llamé porque teníamos noticias de que íbamos a volver a los entrenamientos. Si no conversé con él, es por un asuntó personal mío con él. Pero yo no lo llamé solamente para saludar, sino que para decirle que les iba a llegar una notificación a los jugadores y que nos preparemos para el regreso. Creí conveniente hacerlo cuando hubiera una certeza. Antes no tenía ninguna”, manifestó.

Asimismo, detalló cuál fue su rol en el frustrado diálogo con el plantel para pactar una rebaja salarial, en la que el protagonismo lo tuvo el vicepresidente ejecutivo Harold Mayne-Nicholls. “Yo en las negociaciones estuve siempre, todo el directorio estaba detras. Otra cosa es que tuviéramos una comisión que encabezaba Harold. Fue una decisión personal no estar, porque yo creía que la manera en que se estaban llevando las conversaciones con Harold a la cabeza era la manera en que se tenía que llevar. No iba a haber un aporte mío en la conversación”, complementó.

Asimismo, se mostró optimista con un repunte del equipo y expresó su confianza en el cuerpo técnico y jugadores. “De atrás pica el indio, quedan 28 fechas. Tengo confianza, nosotros cuando constituimos este equipo lo hicimos para que sea campeón, gane la Copa Chile y avance a octavos de la Libertadores. No es un equipo que hicimos al azar”, indicó.

En tanto, Mosa respondió al empresario argentino Raúl Delgado, propietario de Unión San Felipe, quien acusó a los albos de “rayarle la cancha” a Pablo Milad con el documento de ideas que presentaron hace un mes: “Nosotros no queremos rayarle la cancha a nadie. Cuando partió el grupo de equipos buscando darle una estabilidad a la salida de Sebastián Moreno y buscar un posible candidato, hablamos que la probidad, que la transparencia y la honestidad tenían que ser base para un futuro programa de gobierno. Hicimos una propuesta, que la conversé con el directorio entero, todos aportaron. Son ideas, son propuestas, que están para debatirse. Si creen que son un aporte, se toman y si no, no. Si alguien se siente ofendido, es su problema. Nosotros no hacemos propuestas para caerle bien a alguien. Son ideas que salen, que en algún momento a uno le gustaría que se vieran plasmada en un programa de gobierno, como existe en Europa y en otras partes del mundo, con la mayor transparencia posible”.

También se refirió a las duras críticas del transadino Ricardo Pini, dueño de Unión La Calera, quien calificó de xenófoba la propuesta de restringir la residencia de los dueños de los clubes, además de tratar de corrupto a Mayne-Nicholls, recordándole la sanción de inhabilidad de dos años que tuvo tras un caso de favores personales con la academia Aspire de Qatar. “Con respecto a las descalificaciones a Harold, son de muy mal gusto. Todos el mundo sabe del prestigio que tiene Harold tanto nacional como internacionalmente, así que creo que el caballero este, Pini, se equivoca en sus comentarios, porque ese tipo de comentarios son los que no ayudan a crear una asociación que pueda ir en beneficio del bien común de todos los clubes y de la selección nacional. Y más encima al voleo y sin ningún fundamento”, remató.

Mosa, por último, abordó la situación que enfrenta la concesionaria con Umbro tras el anuncio de la firma de terminar anticipadamente su vínculo. “Se nos han acercado varias compañías de nivel mundial que están interesadas en vestir a Colo Colo. Hemos tenido conversaciones extraoficiales que se han ido dando para tener una negociación más directa. Hay mucho interés y les aseguro que en 2021 vamos a tener una marca que nos va a vestir de las importantes”, sentenció.