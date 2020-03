Mouche elogia a Alfaro: “Tiene una gran trayectoria y está en el auge de su carrera"

Pablo Mouche no escatima elogios para Gustavo Alfaro. El técnico argentino, que tiene todo acordado para asumir la banca de Colo Colo, dirigió al actual delantero del Cacique en Arsenal de Sarandí, en 2007, cuando este comenzaba su carrera como futbolista.

En esos momentos, el atacante buscaba la continuidad que no tenía en Boca, por lo que quiso salir de La Bombonera. Justamente, fue Alfaro quien le abrió las puertas y le brindó el espacio que necesitaba para consolidarse.

“Mi experiencia con Gustavo fue muy buena, porque me dio una oportunidad muy buena en el sentido futbolístico. Yo estaba en el seleccionado Sub 20 de Argentina. Había vuelto de jugar un Sudamericano con la selección y Alfaro en ese momento comentaba el Sudamericano para una radio. Cuando yo volví a Boca estaba difícil tener espacio, porque había grandes jugadores. Así que traté de buscar minutos y continuidad en Primera, en otro club, como para hacer mis primeros pasos en el fútbol grande de Argentina. Ahí coincidí con Gustavo, que me dio la posibilidad, que me había visto en el Sudamericano”, contó Mouche en entrevista con el Canal del Fútbol.

La experiencia de Mouche con el ex DT de Boca se vio truncada por una lesión, lo que no impide que uno de los goleadores del cuadro de Macul solo tenga buenas palabras hacia el entrenador.

“Por esas cosas del fútbol y de la vida pudimos compartir poco tiempo, porque ahí fue mi primera lesión de ligamentos cruzados con él, en Arsenal, y prontamente me tuve que devolver a Boca a hacer la recuperación, pero en ese poquito tiempo que lo pude conocer, la verdad es que primero estoy agradecido, porque me dio una oportunidad muy buena. Y, segundo, tuve una linda experiencia, porque me dio los minutos que necesitaba, que los traté de aprovechar al máximo. En esos momentos no aprendí más porque cuando eres chico no le das importancia a muchas cosas que sí le das cuando eres grande”, comentó.

Mouche no quiso pronunciarse sobre la llegada de Alfaro a Colo Colo, por “respeto” a quienes llevan las tratativas, pero dejó claro que aprueba el arribo del ex campeón de la Copa Sudamericana. “Como persona y como entrenador no tengo más palabras que agradecimiento. Obviamente que su carrera lo demuestra, tiene una gran trayectoria y está en un auge de su carrera, es muy bueno”, sentenció.

En cuanto a la crisis sanitaria por el coronavirus, el transandino sostuvo que por estos días estarán trabajando desde sus casas, a la espera de que a situación mejore con el tiempo.