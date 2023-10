Mourinho sale al paso de sus críticos en Roma: “Recibí la oferta más grande que haya recibido un entrenador; la rechacé”

La Roma no lo pasa bien. El conjunto capitalino cayó por 4-1 ante un sorprendente Genoa y sumó su tercera derrota en la Serie A. La Loba se estancó en el certamen italiano y se ubicó en la decimosexta posición de la tabla, con cinco unidades, a solo dos de la zona de descenso.

“Es el peor inicio de mi carrera, pero también es la primera vez en la historia de la Roma en la que se juegan dos finales europeas”, señaló José Mourinho, quien pareciera estar consciente de la situación, tras perder nuevamente. “Cada tiro a puerta es gol. Y no es culpa de Rui Patricio, pero la situación es así. Nos ha pasado en todos los partidos. Cuando llegan hacen gol. Yo siento esa debilidad en banquillo y los jugadores seguramente también la sientan”, complementó.

El técnico portugués suma tres derrotas, dos empates y una sola victoria en el torneo. De hecho, el único triunfo llegó en la cuarta jornada y fue un espejismo en la realidad del club, pues lograron una histórica goleada sobre el Empoli, por 7-0. Un verdadero oasis, no obstante, el estratega parece firme en revertir el mal momento: “Este es el grupo que tenemos y el grupo con el que tenemos que salir adelante. No hay más historia. Es la plantilla que tenemos, con su calidad y sus problemas. No hay tiempo de llorar. El próximo partido será solo de tres puntos, pero es muy importante”, sentenció.

Oferta millonaria

Mourinho, fiel a su estilo, no pierde la paciencia y confía en fortalecer a la Roma. Eso sí, su mentalidad no lo ha dejado exento de críticas en Italia. De hecho, ha sido ampliamente cuestionado por la prensa del país mediterráneo. En ese sentido, el luso explicó el mal momento de la Loba.

“No leo los periódicos, no escucho la radio ni veo la televisión. Pero tengo amigos, tengo jugadores y asistentes que, aunque no quiera saberlo, me informan de las cosas. No lo acepto porque no es verdad. Yo no soy el problema. En el fútbol, como en la vida, hay múltiples factores. Lo mismo ocurre cuando se gana”, puntualizó.

También, aseguró que continúa firme en el compromiso con el club luego de ser vinculado al fútbol árabe en el verano europeo: “Hace tres meses, la idea de que me fuera era vista casi como una tragedia. En Budapest le dije al equipo y a la afición que me quedaría”, indicó.

También se refirió a la cuantiosa oferta que recibió del Al Hilal: “Durante el verano recibí la oferta más grande que jamás haya recibido un entrenador y la rechacé por mi palabra. Ahora parece que soy un problema y no la aceptaré. Hasta el 30 de junio de 2024 estoy aquí luchando todos los días por los jugadores, club y aficionados. Si Friedkin (dueño de la Roma) no me dice que me vaya, me quedaré aquí hasta entonces”, finalizó.

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el elenco donde milita Neymar ofreció una cifra histórica. En específico, esta alcanzaría los 30 millones de euros por temporada.