Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis, a cargo del capitán Nicolás Massú, sigue con la preparación para el cruce contra Luxemburgo que se realizará este 13 y 14 de septiembre en el Court Central Anita Lizana.

El objetivo del conjunto nacional es dar un nuevo paso hacia las Qualifiers a disputarse en febrero.

En la previa del duelo contra los europeos, Nicolás Massú tomó la palabra para referirse al proceso de preparación y cuáles serán las claves de la serie.

“Empezamos a entrenar el domingo. Hemos tenido muy buenos días de entrenamientos. Ha ido cambiando el clima. Primero, había uno o dos días que iba a llover, pero después cambió y hemos entrenado en condiciones climáticas súper buenas. Estamos contentos. El equipo está completo”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Están todos sanos. Christian (Garin), antes de que partieran los acondicionamientos oficiales, tuve la oportunidad de verlo. Ha ido mejorando. Está bien, en forma. Está jugando partidos. Ayer entrenó bastante largo. En un horario similar al que se juegan los partidos. Lo mismo Tomás Barrios. Así que estamos con ganas, esperando que se afinen los últimos detalles y se acostumbren a las condiciones de juego”, agregó.

Por otro lado, también valoró la exitosa venta de entradas para el evento. “Me pone muy contento, porque el tenis sigue siendo muy fuerte. Es un deporte que le ha entregado muchos éxitos al país. Yo mismo vine a la Copa Davis a mirar a jugadores que admiraba, entonces estar desde esta vereda como capitán y ver que vamos a tener un apoyo importante de la gente... Vamos a intentar de hacer el mejor trabajo posible para intentar seguir avanzando”, sostuvo.

También aprovechó de destacar a Diego Fernández y Daniel Núñez, quienes fueron convocados para enfrentar a Luxemburgo.

“Daniel es la segunda oportunidad que está en el equipo. Estuvo contra Eslovenia en Viña del Mar dentro de los jugadores nominados. Es súper importante para ellos. La luchan como todos los jugadores chilenos y tener la oportunidad de estar en la Copa Davis es súper importante. Es una motivación grande. Yo luché desde los 15 años por estar en la Copa Davis. Después debuté con 16 años. Son etapas que uno va cumpliendo. Se merecen y también te marca el camino para más adelante para ver que las cosas van funcionando. Mientras más jugadores tenga, mucho mejor”, indicó.

Sobre la elección de jugadores, jugó al misterio. “Tengo claridad de lo que puedo llegar a poner en cancha. Uno viene pensando, pero tengo que ver cómo están. Esto no es solo quien juega de uno o de dos. El cambio de formato que tiene la Copa Davis, hay que ver si se repite un jugador del dobles y singles. Ya los conozco hace varios años, así que ya sé lo que más o menos tengo que hacer”, manifestó.

En cuanto a los puntos claves, expuso que hay que “estar muy atento. A mí si me ponen jugadores de gran ranking o menor ranking no me saca de mi foco. Esta es la primera etapa que tenemos que ganar. Tuvimos suerte que nos tocó en Chile y hay que aprovechar esta oportunidad. Manejar la presión, manejar que somos favoritos. Ya tienen experiencia. Yo quiero jugar con los mejores del mundo y para hacerlo hay que ganar este partido”, cerró Massú.