Niemann se llena de halagos: “El triunfo de este domingo es de los que dejan huella”

Joaquín Niemann consiguió este domingo el segundo título de su carrera en un escenario que no podía ser mejor. El Riviera Country Club recibió el Genesis Invitational donde el golfista chileno brilló de principio a fin. Su desempeño le significó grandes halagos de la prensa internacional.

Ten Golf señaló que “Joaquín Niemann no podía elegir un mejor escenario para dar un puñetazo en la mesa y decir alto y claro aquí estoy yo. Ganar el Genesis Invitational no es una victoria más. Ganar en Riviera no es una victoria más. Ganar en el PGA Tour y que el trofeo te lo entregue Tiger Woods no es una victoria más. Hay triunfos y triunfos y el de este domingo en Los Angeles es de los que dejan huella”.

También dieron cuenta de lo complejo que era el panorama para el chileno, considerando que estuvieron presentes los mejores de la especialidad. “Ha sido el mejor entre los mejores. Que nadie olvide que aquí estaban esta semana los diez primeros del mundo. Casi nada. No era un Grande, pero si algo muy parecido a un Campeonato del Mundo o un playoff de la Fedex Cup. Palabras mayores”.

“Este triunfo nos arroja la verdadera dimensión de Niemann. un golfista que está llamado a pelear por todo cada semana”, añadieron más adelante.

Joaquín Niemann compartió junto a Mito Pereira tras ganar el torneo. Foto: AFP.

A su vez, CBS escribió en su crónica que “el juego de tee a green de Joaquín Niemann y el Riviera Country Club fueron una combinación perfecta, y así fue exactamente como se desarrolló el Genesis Invitational 2022 para el joven chileno, quien terminó con 19 bajo par para capturar su segunda victoria en el PGA Tour”

Con el pasar de los párrafos siguieron las alabanzas. “Niemann tomó decisiones sabias y maduras y nunca se puso realmente en posición de acabar con el torneo a pesar de que Morikawa, que comenzó ocho golpes antes de entrar en la ronda 4, y Young estaban cerrando con fuerza”. Además hicieron hincapié en su juventud. “Increíblemente, solo tiene 23 años, pero su juego desmiente su edad”.

“Esta victoria fue simplemente la validación de lo que todo el mundo dentro del golf ha sabido durante un tiempo: Niemann es un talento de clase mundial cuando se trata de golpear la pelota y puede moverla de la forma que quiera en cualquier momento que le plazca. Calificación: A+”, cerraron.

Por otro lado ESPN en su edición estadounidense indicó que “Niemann superó algunos momentos de ansiedad y cerró con un par par 71 para convertirse en el primer ganador de inicio a fin en el Genesis Invitational en 53 años, superando al campeón del Abierto Británico Collin Morikawa y al novato del PGA Tour Cameron Young por dos golpes”.

“La semana comenzó con todos los jugadores del top 10 del mundo. Terminó con un chileno de 23 años jugando su mejor golf en un comienzo de 63-63 y haciendo lo justo en la ronda final para ganar”, añadieron.