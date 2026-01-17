“No me contrataron por feo”: la insólita razón que impidió la llegada de un defensor ruso a Barcelona

El exdefensor ruso Viktor Onopko tiene una estrecha relación con España. Jugó siete temporadas en el Oviedo, cuando el equipo era frecuente animador de LaLiga, finales de los años 90 y principios de siglo. Un año más en Rayo Vallecano completaron un ciclo de casi ocho años en la nación ibérica.

Tanto fue su cariño por ese país, que su esposa Natalya fundó una academia de gimnasia en la ciudad asturiana, mientras que su hija Eugenia compite por el equipo nacional español en la misma disciplina artística.

“Siempre he dicho que España es como mi segundo país. Es un país muy distinto a Alemania. Allí se vive para trabajar y aquí se trabaja para vivir”, dijo recientemente el euroasiático en una entrevista al podcast El Bigote de Abadía.

El férreo defensor imponía y respeto, tanto en sus equipos como en la selección de su país, escuadra con la que jugó 109 partidos. Precisamente, tuvo la oportunidad de disputar dos versiones de la Copa del Mundo: Estados Unidos 1994 y Japón y Corea del Sur 2002. En esta última, ni siquiera pudo pasar de la primera ronda.

“No llegamos bien, físicamente. En realidad, no sé por qué. En cuanto a nuestra Federación y el cuerpo técnico todo estaba bien. Incluso llevamos nuestro cocinero y nuestras familias viajaron con nosotros, pero físicamente no estábamos bien”, dijo el ahora ayudante técnico de Valeri Karpin en la actual selección.

Cerca de los grandes

En la segunda mitad de los noventa estuvo muy cerca de fichar por Atlético de Madrid. Un traspaso fallido que el propio zaguero se encarga de narrar.

“El técnico Radomir Antic me llamó porque me quería para su equipo. Él estaba en el Oviedo y luego se fue al Atlético. Yo firmé en agosto con el Oviedo, pero llegué en enero. Pedí poner una cláusula en mi contrato para marcharme si llegaba un equipo que pagaba un dólar más que el Oviedo. Algunos me engañaron y quitaron esa cláusula. Tuve una oferta del Atlético, pero ya había firmado con el Oviedo. No llegué al Atlético por un engaño de representantes. Me dijeron ‘si no vas al Oviedo, te van a castigar’”, contó en la misma entrevista.

Pero el gigante Barcelona también estuvo tras los pasos del euroasiático. En la misa época, el equipo culé tenía al futbolista en su carpeta de probables, pero la transferencia no llegó a concretarse por una insólita razón.

“Hace poco me enteré de que el Barcelona quiso ficharme. Pero Johan Cruyff o alguno de sus ayudantes dijeron que era feo, por eso no me ficharon”, contó Onopko.