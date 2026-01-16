Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

Barcelona venció por 0-2 al Racing de Santander de la segunda división española, en los octavos de final de la Copa del Rey. Los blaugranas se clasificaron ajustadamente a la siguiente fase del torneo, con goles de Ferran Torres y Lamine Yamal. Sin embargo, lo que más llamó la atención, es que el arquero Marc-André Ter Stegen fue suplente, pese a la inferior categoría del rival.

Que el portero alemán viera desde el banco el partido fue un duro golpe para quien fuera el gran rival de Claudio Bravo en su etapa en los azulgranas. Joan García, meta español que llegó esta temporada, fue el titular. Hansi Flick no le dio descanso, pese a que es quien juega en la Liga. Una muestra de poca confianza hacia el germano.

El Barcelona le buscaba salida a Ter Stegen desde hace un tiempo, pero este no había aprobado salir del club en el que lleva desde 2014. Pero, luego de la situación en el duelo contra Racing, el excompañero de Bravo entendió el mensaje de la dirección técnica y decidió firmar la oferta para irse al Girona, según afirma la prensa española.

Para el diario Marca, el trato aún no se encuentra cerrado, pero Ter Stegen solo quiere salir a los gerundenses, por lo que es cuestión de tiempo para que el acuerdo se firme. El conjunto blanquirrojo asumirá entre el 10% o el 20% del sueldo del alemán, ya que no pueden financiar un porcentaje mayor, situación que no es un conflicto para los de Flick, que están dispuestos a pagar casi por completo lo que gana el portero.

De esta manera, el que era uno de los capitanes del cuadro blaugrana se unirá al Girona, equipo que está en el puesto 11 en La Liga y ya tiene en sus filas a los porteros Paulo Gazzaniga y Dominik Livaković.

Más de una década de Ter Stegen en Barcelona

Claudio Bravo y Ter Stegen levantando la Champiosn League ganada en 2015. Chris Brunskill Ltd

Ter Stegen llegó al gran club de Cataluña después de sorprender por sus cualidades en el Borussia Mönchengladbach. Los culés ficharon al arquero en 2014 para que se convirtiera en el futuro del arco del Barça.

En su primera temporada intercambió la titularidad con Claudio Bravo y fue campeón del triplete que logró el club español: Champions League, Copa del Rey y La Liga. La temporada siguiente continuó compitiendo por el puesto y esta vez ganó la disputa, ya que el bicampeón de América salió vendido al Manchester City.

Desde ahí en adelante, Ter Stegen se adueñó del arco blaugrana, se erigió como capitán y ganó 19 títulos en todo su paso por el Barcelona. Asimismo, fue galardonado en 2023 con el trofeo Zamora, premio que reconoce al mejor arquero de la temporada en España y es recordado por más de una gran noche en el Camp Nou.

El portero alemán dio seguridad en su rol, pero su paso se vio marcado por constantes lesiones que no le permitieron jugar con regularidad. Ejemplo de ello es la campaña pasada, en la cual disputó solo nueve encuentros por una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, lesión que llevó al conjunto catalán a fichar a Wojciech Szczęsny a mitad de la campaña para suplirlo.

Esos problemas físicos contrastaron con que en la misma ciudad surgió un talento como el de Joan García, que fue pretendido por varios de los grandes de Europa. El Barcelona decidió apostar por el futuro con el exEspanyol, de la misma manera que en algún momento lo hicieron con el campeón de la Copa Confederaciones de 2017.

La llegada del español y su gran nivel desde el comienzo le quitó el rol al capitán quien debió salir a préstamo para encontrar minutos de cara al mundial de Norte América de mediados de este año.