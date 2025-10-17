No se mueve del 11 inicial: Alexis Sánchez será titular ante Mallorca y el camarín del Sevilla se rinde a sus pies

El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un duelo clave este fin de semana. El equipo andaluz recibe al colista de la liga española, Mallorca, con la misión de seguir sumando para no salir de los puestos que otorgan pasajes para los torneos continentales de la temporada venidera.

Hoy los dirigidos por Matías Almeyda ocupan el sexto puesto, con 13 unidades, y están clasificando para la Conference League. Pero un revés ante los bermellones los sacará inmediatamente de este lugar, pues hay cinco equipos que lo pueden sobrepasar y dos de ellos, Elche y Athletic, tienen sus mismas unidades, pero tienen peor diferencia de gol.

Una victoria en el Sánchez-Pizjuán permitirá que los nervionenses puedan optar a meterse en la pelea por la Champions League, ya que están a sólo dos puntos del -por ahora- último clasificado, el Betis de Manuel Pellegrini, y a tres del Villarreal.

Por lo mismo, Almeyda prepara una formación estelar para el sábado y en ella se encuentra el inamovible Suazo y la estrella de la escuadra, el Niño Maravilla. El nortino sumará así su tercera titularidad consecutiva, luego de sumar tres suplencias en sus primeros encuentros y ganarse la camiseta en el compromiso en el que derrotaron al Rayo Vallecano.

Dadas así las cosas, la más probable alineación es con Vlachodimos en el arco; Carmona, Marcao, Azpilicueta, Cardoso y Suazo en defensa; Mendy y Agoumé en el centro; Vargas y Sánchez por las bandas y Romero en el centro del área.

Alexis entrenando en el Sevilla. Foto: @alexis_officia1.

“Es un jugador que sabemos la calidad y el talento que tiene”

Sánchez no sólo acalló a quienes decían que sería “otro gran reserva” en la entidad hispana, también se echó el vestuario al bolsillo. Todas las semanas, un compañero se refiere a él con elogiosas palabras y aunque no porta la jineta de capitán, su liderazgo es indiscutido.

“Es un jugador que sabemos la calidad y el talento que tiene y lo que ha hecho en el fútbol. Está hablando solo su experiencia y jugadores como él, Azpilicueta o Gudelj nos están ayudando mucho y necesitamos aprender mucho de ellos por lo vivido en el fútbol”, aseguró Lucién Agoumé.

El volante francés también se refirió a la buena campaña de los sevillanos, la cual contrasta con las que habían realizado en los dos torneos anteriores. “Lo que ha cambiado creo que es la mentalidad. Llevamos dos años muy difíciles y creo que todos hemos empezado este año diciendo que un tercer año no podía ser porque este club se merece mucho más y con los que han venido, creo que tenemos una plantilla con un nivel muy bueno”, expresó.

Luego, Agoumé añadió que “hemos hablado eso y con el míster también, que jugó aquí también, el piensa lo mismo. El cambio de este año es cuestión de mentalidad y en el campo vamos cogiendo confianza, la gente bajó la confianza mucho y este año intentamos llevar de nuevo esa confianza a todos”.

El entrenamiento de Alexis Sánchez: