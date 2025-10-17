SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

No se mueve del 11 inicial: Alexis Sánchez será titular ante Mallorca y el camarín del Sevilla se rinde a sus pies

El tocopillano sumará su tercera estelaridad consecutiva ante el colista de la liga española, mientras sigue sumando elogios de sus compañeros.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Alexis Sánchez estará en el once inicial del Sevilla. Foto: @SevillaFC.

El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un duelo clave este fin de semana. El equipo andaluz recibe al colista de la liga española, Mallorca, con la misión de seguir sumando para no salir de los puestos que otorgan pasajes para los torneos continentales de la temporada venidera.

Hoy los dirigidos por Matías Almeyda ocupan el sexto puesto, con 13 unidades, y están clasificando para la Conference League. Pero un revés ante los bermellones los sacará inmediatamente de este lugar, pues hay cinco equipos que lo pueden sobrepasar y dos de ellos, Elche y Athletic, tienen sus mismas unidades, pero tienen peor diferencia de gol.

Una victoria en el Sánchez-Pizjuán permitirá que los nervionenses puedan optar a meterse en la pelea por la Champions League, ya que están a sólo dos puntos del -por ahora- último clasificado, el Betis de Manuel Pellegrini, y a tres del Villarreal.

Por lo mismo, Almeyda prepara una formación estelar para el sábado y en ella se encuentra el inamovible Suazo y la estrella de la escuadra, el Niño Maravilla. El nortino sumará así su tercera titularidad consecutiva, luego de sumar tres suplencias en sus primeros encuentros y ganarse la camiseta en el compromiso en el que derrotaron al Rayo Vallecano.

Dadas así las cosas, la más probable alineación es con Vlachodimos en el arco; Carmona, Marcao, Azpilicueta, Cardoso y Suazo en defensa; Mendy y Agoumé en el centro; Vargas y Sánchez por las bandas y Romero en el centro del área.

Alexis entrenando en el Sevilla. Foto: @alexis_officia1.

“Es un jugador que sabemos la calidad y el talento que tiene”

Sánchez no sólo acalló a quienes decían que sería “otro gran reserva” en la entidad hispana, también se echó el vestuario al bolsillo. Todas las semanas, un compañero se refiere a él con elogiosas palabras y aunque no porta la jineta de capitán, su liderazgo es indiscutido.

Es un jugador que sabemos la calidad y el talento que tiene y lo que ha hecho en el fútbol. Está hablando solo su experiencia y jugadores como él, Azpilicueta o Gudelj nos están ayudando mucho y necesitamos aprender mucho de ellos por lo vivido en el fútbol”, aseguró Lucién Agoumé.

El volante francés también se refirió a la buena campaña de los sevillanos, la cual contrasta con las que habían realizado en los dos torneos anteriores. “Lo que ha cambiado creo que es la mentalidad. Llevamos dos años muy difíciles y creo que todos hemos empezado este año diciendo que un tercer año no podía ser porque este club se merece mucho más y con los que han venido, creo que tenemos una plantilla con un nivel muy bueno”, expresó.

Luego, Agoumé añadió que “hemos hablado eso y con el míster también, que jugó aquí también, el piensa lo mismo. El cambio de este año es cuestión de mentalidad y en el campo vamos cogiendo confianza, la gente bajó la confianza mucho y este año intentamos llevar de nuevo esa confianza a todos”.

El entrenamiento de Alexis Sánchez:

Más sobre:Alexis SánchezAlexisNiño MaravillaSevillaSevilla FCLiga EspañolaSevilla vs MallorcaLaLiga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”
Chile

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

Informe de la Fiscalía Nacional sobre el estallido: el domingo 20 de octubre de 2019 fue el peak de delitos ingresados

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz
Negocios

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido
El Deportivo

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

Con ministro incluido y 600 hinchas: la locura de Marruecos llega a Chile para la final del Mundial Sub 20 con Argentina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras
Cultura y entretención

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”
Mundo

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Trump confirma que espera reunirse con Xi Jinping dentro de dos semanas en Corea del sur

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca