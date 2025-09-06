No se vio por TV: el tenso cruce de Lionel Messi con el capitán de Venezuela en el túnel del Monumental de River

En la noche del jueves, Argentina derrotó por 3-0 a Venezuela, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Albiceleste ya tenía en el bolsillo la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica y también el hecho de finalizar el proceso en la primera posición. Cerrará la competencia este martes ante Ecuador, en Guayaquil, sin la presencia de Lionel Messi. La Pulga fue el protagonista del duelo desarrollado en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

En el que fuera su último partido de Clasificatorias en casa, el futbolista del Inter Miami anotó un doblete ante los llaneros. Pero no fue lo único. Después del encuentro, se viralizó un registro de un hecho sucedido en el túnel del estadio de River Plate, que no se vio en la transmisión oficial, que tuvo como protagonista al ex Barcelona.

El árbitro chileno Piero Maza pitó el final del primer tiempo con ventaja de la Albiceleste y ambos cuadros se dirigieron rumbo a los vestuarios. Julián Álvarez fue uno de los primeros en bajar las escalinatas hacia el túnel y detrás del delantero del Atlético de Madrid vino el resto. Sin embargo, Messi cambió de dirección y rápidamente dirigió su mirada hacia un costado, por donde circulaban los jugadores de la Vinotinto.

En ese momento, la grabación que se conoció mostró que el rosarino encaró a Tomás Rincón, mediocampista y capitán del combinado llanero. La Pulga, aparentemente, le recriminó a su colega una situación sucedida en la cancha, pero la discusión finalizó a los pocos segundos porque Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cristian Romero intervinieron para separarlos y evitar que el intercambio tomara otro tono.

⚠️🇦🇷🇻🇪 Lionel Messi FUE A BUSCAR a Tomás Rincón en el túnel durante el entretiempo.pic.twitter.com/lK2mQqOccC — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 5, 2025

Los encontronazos se mantuvieron unos momentos más, e incluso Leo Messi quería volver a dialogar con Rincón, pero el cuarto árbitro, el nacional José Cabero, apareció en escena para bajar los decibeles. Otro que apaciguó los ánimos fue Salomón Rondón, quien mantuvo breves conversaciones con Messi y De Paul. Todo quedó en el túnel, porque Rincón salió reemplazado en el entretiempo.

Mientras que el astro del Inter Miami sí completó los 90 minutos. El hecho que evitó que fuera reemplazado antes fue la connotación especial del partido, que se enmarcó en su despedida como local en un juego por los puntos en Eliminatorias.

Así lo dio a conocer el entrenador Lionel Scaloni: “Tendría que haber salido, no salió por la emotividad del partido. Terminó bastante cargado. Tiene merecido pasar unos días con su familia”. Precisamente, por este motivo, no será parte de la delegación que irá a Ecuador, en el último partido del proceso.