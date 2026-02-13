Objetivo Mundial: la nómina de los Diablos para las Qualifiers Santiago 2026

Chile Hockey oficializó este viernes la nómina de 20 jugadores que disputarán la FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers Santiago. El clasificatorio mundialista -que entrega tres cupos al Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026- se desarrollará en el Centro de Hockey sobre Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional entre el 1 y 8 de marzo.

Los Diablos (22°) integran el Grupo A del torneo junto a Francia (9°), Gales (15°) y Escocia (20°). En el Grupo B, en tanto, figuran Irlanda (2°), Corea del Sur (19°), Canadá (22°) y Polonia (53°). Los dos primeros de cada zona avanzarán a semifinales. En esa llave, los ganadores pasarán a la final y clasificarán directo al Mundial.

Los equipos que pierden en la etapa de los cuatro mejores del campeonato jugarán por el tercer lugar, y el triunfador obtiene el tercer cupo directo.

Finalmente, la cuarta plaza en varones lo definirán los que obtengan el cuarto lugar de este torneo y de las Qualifiers de Egipto. Se determinará por el seleccionado que tenga mejor ranking.

Las entradas están disponibles a través de Fever.

Los nominados por el DT Emiliano Monteleone para las Qualifiers Santiago 2026

Agustín Amoroso

Juan Ignacio Amoroso

Agustín Araya

Gaspar Carvajal

Alexei De Witt

Felipe Duisberg

Álvaro García

Kay Gesswein

Vicente Goñi

Adrián Henríquez

José Manuel Hurtado

Arnau Labbé

José Pedro Maldonado

Joaquín Muñoz

Andrés Pizarro ©

Nils Strabucchi ©

Agustín Valenzuela

Luis Felipe Valenzuela

Raimundo Valenzuela

Sebastián Wolansky

Calendario de los Diablos en la fase grupal de las Qualifiers Santiago 2026

Domingo 1 de marzo / 19:45 horas / Gales vs. Chile

Martes 3 de marzo / 20:15 horas / Escocia vs. Chile

Miércoles 4 de marzo / 20:15 horas / Francia vs. Chile