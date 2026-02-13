Objetivo Mundial: la nómina de los Diablos para las Qualifiers Santiago 2026
Chile Hockey oficializó la convocatoria de 20 jugadores que disputarán el clasificatorio mundialista programado del 1 al 8 de marzo en el Centro de Hockey sobre Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.
Chile Hockey oficializó este viernes la nómina de 20 jugadores que disputarán la FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers Santiago. El clasificatorio mundialista -que entrega tres cupos al Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026- se desarrollará en el Centro de Hockey sobre Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional entre el 1 y 8 de marzo.
Los Diablos (22°) integran el Grupo A del torneo junto a Francia (9°), Gales (15°) y Escocia (20°). En el Grupo B, en tanto, figuran Irlanda (2°), Corea del Sur (19°), Canadá (22°) y Polonia (53°). Los dos primeros de cada zona avanzarán a semifinales. En esa llave, los ganadores pasarán a la final y clasificarán directo al Mundial.
Los equipos que pierden en la etapa de los cuatro mejores del campeonato jugarán por el tercer lugar, y el triunfador obtiene el tercer cupo directo.
Finalmente, la cuarta plaza en varones lo definirán los que obtengan el cuarto lugar de este torneo y de las Qualifiers de Egipto. Se determinará por el seleccionado que tenga mejor ranking.
Las entradas están disponibles a través de Fever.
Los nominados por el DT Emiliano Monteleone para las Qualifiers Santiago 2026
Agustín Amoroso
Juan Ignacio Amoroso
Agustín Araya
Gaspar Carvajal
Alexei De Witt
Felipe Duisberg
Álvaro García
Kay Gesswein
Vicente Goñi
Adrián Henríquez
José Manuel Hurtado
Arnau Labbé
José Pedro Maldonado
Joaquín Muñoz
Andrés Pizarro ©
Nils Strabucchi ©
Agustín Valenzuela
Luis Felipe Valenzuela
Raimundo Valenzuela
Sebastián Wolansky
Calendario de los Diablos en la fase grupal de las Qualifiers Santiago 2026
Domingo 1 de marzo / 19:45 horas / Gales vs. Chile
Martes 3 de marzo / 20:15 horas / Escocia vs. Chile
Miércoles 4 de marzo / 20:15 horas / Francia vs. Chile
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.