Osvaldo González respalda el proceso de Francisco Meneghini en la U y aborda los reclamos por la mano de Pablo Parra

Osvaldo González se refiere a la crisis en la U de Francisco Meneghini y aborda los reclamos por la mano de Pablo Parra.

El empate entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción en el Estadio Nacional tuvo como uno de los focos a Osvaldo González. El defensor de 41 años fue homenajeado en la antesala del partido por su pasado en la U.

Tras el encuentro, el defensor del Campanil valoró el gesto del club y de los hinchas. “Fue emocionante recibir tanto cariño, no me lo esperaba. Estoy muy contento que la gente me recuerde, me llevo algo muy bonito. Siempre le he tenido mucho amor a la U, siempre fue emocionante defender esta camiseta y le agradezco mucho a la gente por el cariño que siempre me da”, señaló.

Luego comentó su reencuentro con excompañeros del plantel azul, entre ellos Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz. “Estuvimos hablando harto rato en el camarín, los fui a ver. Siempre es lindo reencontrarse con los amigos”, indicó.

González le gana un balón aéreo a Vargas. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Consultado por la jugada ocurrida en los descuentos, en la que los jugadores de la U reclamaron un supuesto penal no cobrado por una mano de Pablo Parra, González afirmó que no tiene claridad total sobre la acción. “Puede ser, no la he visto, pero me dio la sensación que lo chocan a Parra, lo mueven un poco y le pega en la mano”, dijo.

El zaguero también se refirió al momento deportivo del conjunto azul. “Sinceramente, creo que pueden dar mucho más, tienen grandes jugadores y yo creo que con el correr de los partidos van a ir mejorando”, dijo.

Finalmente, González expresó su respaldo al entrenador de la U, Francisco Meneghini, a quien conoce de su etapa en el cuerpo técnico de la Roja. “Lo tuve hace años como analista de Bielsa, le deseo lo mejor para lo que viene y pueda lograr triunfos de acá en adelante”, cerró.