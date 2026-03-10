SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Osvaldo González respalda el proceso de Francisco Meneghini en la U y aborda los reclamos por la mano de Pablo Parra

    El defensor de Universidad de Concepción recibió un homenaje en la antesala del encuentro de este lunes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Osvaldo González se refiere a la crisis en la U de Francisco Meneghini y aborda los reclamos por la mano de Pablo Parra. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El empate entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción en el Estadio Nacional tuvo como uno de los focos a Osvaldo González. El defensor de 41 años fue homenajeado en la antesala del partido por su pasado en la U.

    Tras el encuentro, el defensor del Campanil valoró el gesto del club y de los hinchas. “Fue emocionante recibir tanto cariño, no me lo esperaba. Estoy muy contento que la gente me recuerde, me llevo algo muy bonito. Siempre le he tenido mucho amor a la U, siempre fue emocionante defender esta camiseta y le agradezco mucho a la gente por el cariño que siempre me da”, señaló.

    Luego comentó su reencuentro con excompañeros del plantel azul, entre ellos Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz. “Estuvimos hablando harto rato en el camarín, los fui a ver. Siempre es lindo reencontrarse con los amigos”, indicó.

    González le gana un balón aéreo a Vargas. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Consultado por la jugada ocurrida en los descuentos, en la que los jugadores de la U reclamaron un supuesto penal no cobrado por una mano de Pablo Parra, González afirmó que no tiene claridad total sobre la acción. “Puede ser, no la he visto, pero me dio la sensación que lo chocan a Parra, lo mueven un poco y le pega en la mano”, dijo.

    El zaguero también se refirió al momento deportivo del conjunto azul. “Sinceramente, creo que pueden dar mucho más, tienen grandes jugadores y yo creo que con el correr de los partidos van a ir mejorando”, dijo.

    Finalmente, González expresó su respaldo al entrenador de la U, Francisco Meneghini, a quien conoce de su etapa en el cuerpo técnico de la Roja. “Lo tuve hace años como analista de Bielsa, le deseo lo mejor para lo que viene y pueda lograr triunfos de acá en adelante”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileOsvaldo GonzálezUniversidad de Concepción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sinaka debuta en Gran Arena Monticello

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    Lo más leído

    1.
    Universidad de Chile se queda sin DT: los azules despiden a Paqui Meneghini

    Universidad de Chile se queda sin DT: los azules despiden a Paqui Meneghini

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública
    Chile

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector
    Negocios

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Lundin Mining aumentará su participación en mina Caserones y en importante proyecto de oro y cobre en Chile

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos
    El Deportivo

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    En vivo: Barcelona visita a Newcastle por los octavos de final de la Champions League

    Los números condenaron a Paqui: las cifras y récords negativos que sellaron la salida de Francisco Meneghini de la U

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril
    Cultura y entretención

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril

    “Para quedar como handroll”: Piare con P llega a Gran Arena Monticello tras triunfar en Viña

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos
    Mundo

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo