Parten los dieciseisavos del Mundial: quién juega y dónde se transmite el inicio de la segunda fase de la cita planetaria

El Mundial entra en su etapa de duelos directos y será uno de sus anfitriones el encargado de inaugurar la mencionada fase durante este domingo 28 de junio. Canadá salta a la cancha del Estadio de Los Ángeles para enfrentar a Sudáfrica y buscar un boleto para los octavos de final.

El partido está programado para las 15 horas de nuestro país y si no hay un ganador dentro de los 90 minutos reglamentarios, el juego se alargará por otros dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si se mantiene la igualdad, entonces el ganador se definirá por penales.

El equipo norteamericano llegó a esta instancia al salir segundo en el Grupo B con 4 unidades y los africanos, también con 4 positivos, accedieron a esta instancia al ocupar la casilla detrás del líder, México, del Grupo A.

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Quién juega y dónde se transmite el inicio de los 16avos del Mundial

El cotejo entre canadienses y sudafricanos será el único que se disputará esta jornada y en Chile se podrá ver sólo por las pantallas de DirecTV. Para quienes prefieren seguir el Mundial por plataformas de streaming, el inicio de la fase de eliminación directa va por DGO y Paramount+.

En la última práctica de Sudáfrica antes del duelo de este domingo, el técnico Hugo Bross paró el siguiente 11: Ronwen Williams en el arco; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau y Ime Okon en defensa; Thalente Mbatha y Sphephelo Sithole en la línea de corte; Oswin Appollis, Tshepang Moremi y Relebohile Mofokeng en el centro del campo y sólo Thapelo Maseko en la delantera.

En tanto, los anfitriones -dirigidos por Jesse Marsch- irán con Maxime Crépeau bajo los tres palos; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea en la última línea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba y Ali Ahmed en la zona de volantes y Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin en la búsqueda del gol.