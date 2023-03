Pellegrino no se complica con la mala racha en el Monumental ante Colo Colo: “La historia y las estadísticas no juegan”

Los días pasan y el partido más importante del fútbol nacional se empieza a asomar: el Superclásico. Hoy, el técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, hizo la previa del duelo que el cuadro azul disputará el domingo ante Colo Colo en el estadio Monumental. El técnico laico habló de todo, pero, sobre todo, aseguró que la mala racha de la U solo sirve para discutir y que al final cada partido es un capítulo aparte.

Para el entrenador de la U, los 21 años sin registrar una victoria son datos que no se trasladan a la cancha. “Las estadísticas y la historia están ahí, pero solo sirven para hablar del tema y al final es algo que no juega. Si tienes un historial favorable, no compite, y si tienes un historial desfavorable, tampoco. Hay que aprender que cada partido es una historia distinta, asumir el rol que te toca, que ya es difícil porque vamos a enfrentar a un buen equipo. A pesar de lo que haya pasado, no te ayuda ni de un lado ni para el otro”, menciona el DT azul.

Más adelante, hizo hincapié en que tanto él como el actual plantel no deben hacerse cargo de esa mochila. “¿Quién tiene que hacerse cargo? La U es la U a pesar de los resultados. Somos un gran club, uno de los grandes de Chile, porque los equipos no son solo los resultados. Son importantes, pero tenemos convocatoria, y yo me puedo hacer responsable de lo que vaya a pasar en este partido. El pasado está ahí, pero en el rendimiento del domingo no tiene nada que ver”, comenta ante la prensa.

También Pellegrino puntualizó las dificultades que propondrá Colo Colo. “Enfrentamos a un gran rival, y por eso tenemos que preparar el juego de gran manera para que mis jugadores tengan las herramientas para competir. Futbolísticamente es un partido difícil y para ellos igual, y es ahí donde debemos poner la energía”, enfatiza el ex Independiente.

Bajo esta línea, continuó desglosando las virtudes del archirrival. “Colo Colo es un equipo que empuja a los rivales a cometer muchos errores. Presiona bien, con su gente de arriba hace daño, tiene madurez y viene jugando así por años. Creo que nosotros nos estamos adaptando a ese tipo de circunstancias, y eso hará que sea un bonito partido”, argumenta el técnico laico.

Una de las dudas del trasandino, Emmanuel Ojeda. El jugador sufrió una lesión en la práctica del martes, no obstante, su recuperación ha evolucionado favorablemente según menciona el adiestrador. “Emmanuel ha respondido bien, así es que vamos a esperar, y tenemos varias posibilidades, pero no tengo decidido quién va a jugar. Sí he pensado en posibilidades, siendo Nery una de ellas”, dijo el otrora técnico del Valencia.

Por último, habló de la situación de su goleador Cristian Palacios. “Para nosotros lo mejor es que tenemos más herramientas. Chorri está bien, ha entrenado toda la semana y nos da una nueva posibilidad en el ataque. Al final, el que esté mejor jugará”, sostuvo el técnico de la U.