Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

El Manchester City dio un paso decisivo hacia la final de la Copa de la Liga tras vencer por 2-0 al Newcastle en el partido de ida de las semifinales. El resultado dejó bien posicionado al equipo de Pep Guardiola.

Sin embargo, el foco posterior al encuentro no estuvo en el rendimiento futbolístico ni en la ventaja obtenida por los ciudadanos. Lo que llamó la atención fue el fuerte reclamo del técnico español contra el uso del VAR y el criterio arbitral.

Guardiola se mostró visiblemente molesto por la demora del sistema de asistencia arbitral durante el partido y cuestionó de forma directa el procedimiento utilizado para revisar una jugada clave. “Cuatro oficiales y el VAR no son capaces de tomar una decisión y tienen que ir al árbitro. No entiendo”, señaló.

Guardiola no ocultó su molestia.

El entrenador del City amplió su crítica y la contextualizó dentro de una serie de decisiones que, a su juicio, han perjudicado a su equipo en enfrentamientos recientes. “Por qué en el minuto 60 del partido de Premier League (en St James’ Park, ante Newecastle), con (Fabian) Schär y el penal sobre Phil (Foden), el VAR no dijo nada”, reclamó, recordando un episodio ocurrido en noviembre.

Guardiola también aludió a otro partido disputado en el Etihad Stadium, insistiendo en que hubo sanciones evidentes que no fueron revisadas. “No entiendo cómo en el minuto 20 del partido de Premier League aquí, el penal para Jeremy (Doku) con (Malick) Thiaw… mírenlo, mírenlo. Vayan a Sky y pregunten a los analistas… Silencio, no he terminado”, lanzó, interrumpiendo una pregunta para continuar con su argumentación.

El técnico fue más allá. “En el segundo gol (del Newcastle en noviembre), la línea estaba realmente, realmente perfecta como hoy, milímetros. No lo entiendo. Pero estoy bastante seguro de que el responsable me va a llamar mañana para explicarme por qué el VAR no intervino en esos dos penales clarísimos con 0-0 aquí”, afirmó.

Guardiola insistió en que su molestia no se limita a un partido puntual, sino a una acumulación de situaciones similares. “Se los digo hoy. Miren mi rueda de prensa (de noviembre), no dije nada. Hoy, el VAR intervino. Yo estaba esperando en aquel momento. Dos penales increíbles, y no pasó”, sostuvo.

Pese a la dureza de sus declaraciones, el entrenador intentó cerrar el tema con un mensaje de paz. “Pero está bien. Sabemos cómo funciona, y eso nos hará más fuertes”, concluyó.

Guardiola dejó entrever que su visión se apoya en un largo recorrido en el fútbol inglés. “En 10 años, 10 años aquí, sé lo que ha pasado… Pero está bien, hemos ganado mucho”, señaló.