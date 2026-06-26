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    Pesar en el fútbol de Venezuela: fallece joven promesa de la Vinotinto tras doble terremoto

    La federación llanera confirmó el deceso de Yimbert Berroterán, uno de los mayores proyectos del país, luego de la catástrofe provocada por los sismos que golpearon la zona.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la muerte de Yimvert Berroterán. Foto: Selección de Venezuela.

    Las consecuencias de los graves terremotos en Venezuela también sacuden al mundo del fútbol. La Federación Venezolana (FVF) confirmó el fallecimiento de Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años, exseleccionado Sub 17 y promesa de la Vinotinto.

    “La Federación Venezolana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Yimvert Berroterán. Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”, comunicó el organismo.

    Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma”, añade el comunicado difundido a través de redes sociales.

    Quién era Yimvert Berroterán

    Berroterán, de 18 años, era considerado como uno de los mayores proyectos del fútbol venezolano. Debutó con apenas 16 años en la Universidad Central de Venezuela.

    El volante venía de registrar un destacado paso en la selección Sub 17, llegando a disputar el Mundial de la categoría a fines de 2025. También fue convocado a la Sub 20.

    La UCV también entregó un mensaje tras el fallecimiento de Berroterán: “Fuiste un guerrero, Yimvert. Siempre serás recordado. Paz a tu alma”, indicó el club.

    Berroterán se encontraba desaparecido desde el 24 de junio, día en el que se produjeron los sismos que golpearon a Venezuela. En tanto, los últimos reportes han confirmado el fallecimiento de 920 personas, entre ellas el futbolista, además de unas 3.3000 heridos. Las cifras han ido en un aumento considerable.

    La propia FVF se encargó de compartir la información sobre la desaparición de Berroterán. Yeferson Soteldo también se sumó al llamado de búsqueda en sus redes sociales. “Lo encontraron en Los Corales. Están tratando de sacarlo de los escombros de un edificio. Dio señales de vida, pero el tiempo pasa y no hay suficiente ayuda para mover los escombros”, escribió en su cuenta de Instagram. No obstante, finalmente se terminó por confirmar su deceso.

    Por otra parte, Berroterán no era el único futbolista que se encontraba desaparecido. Además del juvenil de 18 años, las autoridades y organismos deportivos también buscan a Juan Manuel Pimentel BerríosMainell RondónFausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalVenezuelaYimvert BerroteránSelección de VenezuelaUniversidad Central de Venezuela

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