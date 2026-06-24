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    Philipp Lahm carga contra Gianni Infantino en pleno Mundial: “Se está vendiendo a toda costa”

    El exfutbolista asegura que la FIFA dejó de lado a los fanáticos en la edición actual de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Philipp Lahm carga contra Gianni Infantino en pleno Mundial: “Se está vendiendo a toda costa; resta credibilidad al fútbol”. FIROSPORTPHOTO/PHOTOSPORT

    La FIFA está en la mira. La edición actual de la Copa del Mundo divide opiniones. Uno que se muesta crítico es Philipp Lahm. Si bien el exfutbolista alemán reconoce algunos méritos del organismo internacional, apunta directamente a Gianni Infantino, a quien acusa de abandonar a los fanáticos.

    “Creo que la FIFA está haciendo muchas cosas bien. El hecho de que promueva el crecimiento económico, como muchos la acusan de hacer, es simplemente necesario. Todos los clubes de pueblo conocen el principio de recaudar fondos mediante un evento deportivo. Las críticas deben dirigirse a donde están justificadas. Por ejemplo, están los precios de las entradas. La FIFA los infla al no proporcionar cifras honestas sobre la demanda real. Además, me irrita la sugerencia recurrente de celebrar la Copa del Mundo cada dos años. Un torneo necesita preparación y seguimiento para tener un impacto duradero”, escribió el excarrilero en una columna el periódico Die Zeit.

    Infantino con el trofeo de la Copa del Mundo.

    Luego carga contra el presidente de la entidad: “Lo más preocupante son los estrechos vínculos de Gianni Infantino con figuras poderosas como Donald Trump. Existe la sospecha de que obtienen beneficios personales de sus cargos. El Mundial se está vendiendo a toda costa, lo que le resta credibilidad al fútbol. Como resultado, los aficionados están inquietos; cada vez les resulta más difícil separar a la FIFA del evento en sí“.

    En ese punto eleva a la UEFA. “Para contrarrestar esto, necesitamos una Europa fuerte y una UEFA fuerte. Es acertado que Aleksander Ceferin haya anunciado precios bajos para las entradas de la Eurocopa 2028. También quiere garantizar que el alojamiento y los viajes sigan siendo asequibles. El fútbol no debe ser un privilegio de la élite”, lanzó.

    “Y luego está lo más importante: ‘El mundo entre amigos’ (Die Welt zu Gast bei Freunden) fue el lema del Mundial de Alemania 2006. Así lo viví en Sudáfrica y Brasil, dos de mis Mundiales como jugador en activo. Así debería ser de nuevo en el futuro”, cierra el exjugador.

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