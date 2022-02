Polonia anuncia que no jugará el repechaje por un cupo en Qatar ante Rusia

Polonia anunció que no jugará el repechaje por un cupo en Qatar 2022 ante Rusia. El presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza, comunicó la decisión mediante su cuenta de Twitter, la cual fue tomada debido a la reciente invasión rusa a Ucrania.

El conflicto que ha dejado cerca de 200 ucranianos fallecidos salpicó también al fútbol. En diferentes partes del mundo, jugadores de diversos equipos se han manifestado al respecto, con mensajes en contra de la guerra. Y, este sábado, el rival de los rusos por un lugar en la cita planetaria informó que no disputará la llave, a causa de lo que está sucediendo entre los países europeos.

“¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia”, escribió Kulesza en la mencionada red social.

“Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA”, complementó el timonel de la PZPN.

La medida no tardó en ser apoyada por los futbolistas que integran la selección. Robert Lewandowski, su máxima figura, aprobó la determinación, asegurando que “es la decisión correcta”.

“No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos pretender que no pasa nada”, complementó el delantero del Bayern Múnich, también a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.