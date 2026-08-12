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    PSG y Aston Villa dan el vamos: arranca la temporada en Europa con la disputa de la Supercopa de la UEFA

    Este miércoles se disputa el primer título continental del curso 2026-27. Durante agosto también comenzarán las cinco grandes ligas. El inicio de las principales competencias encuentra a la UEFA en plena guerra con la FIFA e Infantino.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    PSG y Aston Villa dan el vamos: arranca la temporada en Europa con la disputa de la Supercopa. Fotos: Xinhua

    Se inicia la temporada 2026-27 en Europa. Este miércoles se disputará el primer título continental. Paris Saint-Germain y Aston Villa disputarán la Supercopa de la UEFA en el Stadion Salzburg, en Austria. El partido que enfrenta a los campeones de la Champions League y la Europa League. El encuentro está programado para las 15 horas de Chile.

    El PSG llega a la cita como bicampeón de la Champions. Ahora buscará revalidar el título que también consiguió hace un año: en 2025, el equipo de Luis Enrique se quedó con este trofeo después de empatar 2-2 frente al Tottenham y ganar 4-3 en la definición por penales. Esta vez tendrá enfrente al Aston Villa de Unai Emery.

    “Empezamos esta temporada con la misma mentalidad y las mismas ganas de ganar trofeos importantes”, señaló Luis Enrique este martes. La preparación del PSG estuvo marcada por la incorporación gradual de los futbolistas que participaron en el Mundial.

    Fabián Ruiz, campeón con España, y los franceses Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué estuvieron entre quienes tuvieron un período más corto de trabajo.

    El Aston Villa, donde milita el argentino Emiliano Martínez, en tanto, llega a Salzburgo después de ganar la Europa League y volverá a disputar la Supercopa más de cuatro décadas después de su anterior participación. El club de Birmingham ganó la edición 1982-83 frente al Barcelona (llegaba como campeón de la Champions de 1982).

    El cruce también volverá a enfrentar a Emery con Enrique. Ambos entrenadores españoles ya se midieron en esta competición en 2015, cuando el Barcelona dirigido derrotó al Sevilla. Además, PSG y Aston Villa se enfrentaron en los cuartos de final de la Champions 2024-25: el conjunto francés ganó 3-1 en París, perdió 3-2 en Inglaterra y avanzó con un marcador global de 5-4.

    La Supercopa, vale decir, se disputa mientras las competiciones continentales ya tienen en marcha sus rondas clasificatorias. La Champions juega durante agosto la tercera ronda previa y los playoffs, mientras que la fase de liga comenzará la semana del 8 de septiembre. El sorteo de la está programado para el 27 de agosto.

    La Europa League iniciará esa etapa el 16 de septiembre. La Conference lo hará el 15 de octubre.

    Por otro lado, el comienzo de las principales competencias de Europa encuentra a la UEFA en plena guerra con Gianni Infantino y la FIFA.

    El PSG conquistó su segunda Champions tras vencer el Arsenal en penales. Foto: UEFA.

    Cuándo comienzan las cinco grandes ligas

    El calendario de las principales ligas quedó retrasado respecto de otras temporadas por la disputa del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. La primera de las cinco grandes en comenzar será LaLiga de España, que tendrá sus primeros partidos el sábado 15 de agosto.

    La Premier League y la Ligue 1 comenzarán el viernes 21 de agosto. La Serie A será la siguiente. En Italia la competencia comenzará el sábado 22 de agosto.

    La última de las cinco grandes ligas en iniciar será la Bundesliga. El torneo alemán comenzará el viernes 28 de agosto.

    Claro que antes de los campeonatos de primera división, hay otras deficiones. El domingo 16 de agosto, se disputarán dos trofeos nacionales. En Inglaterra, Arsenal, campeón de la Premier League, enfrentará al Manchester City, ganador de la FA Cup, por la Community Shield. Ese mismo día se jugará el Trophée des Champions de Francia. El PSG volverá a la cancha para enfrentar al Lens, ganador de la Copa de Francia.

    La siguiente definición será en Alemania. Borussia Dortmund y Bayern Múnich disputarán la Supercopa el sábado 22 de agosto.

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