¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
Durante la jornada de este domingo 5 de octubre se desarrollarán juegos válidos por los grupos E y F de la competencia.
Este domingo se definen las últimas selecciones que avanzarán a los octavos de final del Mundial de Chile 2025.
A las 17.00 horas se cerrará el Grupo E de la competencia. Nueva Caledonia y Francia se verán las caras en el estadio Fiscal de Talca. Al mismo tiempo, en Rancagua, Sudáfrica jugará contra Estados Unidos.
A partir de las 20.00, en la Región del Maule Nigeria cerrará el Grupo F contra Colombia. Por su parte, en el estadio El Teniente estarán Arabia Saudita y Noruega.
Los partidos del domingo 5 de octubre
17.00 Nueva Caledonia vs. Francia / Transmite Dsports y DGO
17.00 Sudáfrica vs. Estados Unidos / Transmite Dsports y DGO
20.00 Arabia Saudita vs. Noruega / Transmite Dsports y DGO
20.00 Nigeria vs. Colombia / Transmite Dsports y DGO
