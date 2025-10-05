¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Este domingo se definen las últimas selecciones que avanzarán a los octavos de final del Mundial de Chile 2025.

A las 17.00 horas se cerrará el Grupo E de la competencia. Nueva Caledonia y Francia se verán las caras en el estadio Fiscal de Talca. Al mismo tiempo, en Rancagua, Sudáfrica jugará contra Estados Unidos.

A partir de las 20.00, en la Región del Maule Nigeria cerrará el Grupo F contra Colombia. Por su parte, en el estadio El Teniente estarán Arabia Saudita y Noruega.

Los partidos del domingo 5 de octubre

17.00 Nueva Caledonia vs. Francia / Transmite Dsports y DGO

17.00 Sudáfrica vs. Estados Unidos / Transmite Dsports y DGO

20.00 Arabia Saudita vs. Noruega / Transmite Dsports y DGO

20.00 Nigeria vs. Colombia / Transmite Dsports y DGO