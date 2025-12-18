Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional.

El karting chileno alcanzó un hito inédito el 6 de diciembre. En el circuito de Sakhir, en Baréin, el piloto Bruno Miranda obtuvo el subcampeonato mundial en la categoría Micro Max del Rotax Max Challenge, convirtiéndose en el primer chileno en subir al podio de esta competencia internacional.

Miranda, niño de 10 años, compitió en una final que reunió a 36 pilotos de distintos países. Largó desde la novena posición y finalizó segundo tras completar 12 vueltas en un tiempo total de 12:38.049, con una velocidad promedio de 82,01 kilómetros por hora. El resultado le permitió obtener la medalla de plata y posicionar por primera vez a Chile entre los tres mejores del mundo en esta categoría.

El Rotax Max Challenge es considerado uno de los campeonatos de karting más relevantes a nivel internacional. La categoría Micro Max está dirigida a pilotos infantiles y funciona como una de las primeras etapas formativas dentro del automovilismo competitivo.

El resultado en Baréin coronó la temporada marcada del pequeño piloto chileno. Durante 2025, Miranda fue bicampeón nacional de la categoría Micro Max en el Campeonato Rotax Chile. Además, obtuvo el subcampeonato sudamericano en la serie Mini, competencia disputada en Tiltil.

A lo largo del año, también sumó experiencia internacional fuera de Sudamérica. Participó en fechas del programa Champions of the Future Academy Program 2025, iniciativa respaldada por la FIA, con competencias realizadas en Portugal, España e Italia. A esto se agregan participaciones en Argentina, en la serie IAME.

El podio en Baréin representa la primera ocasión en que un piloto chileno alcanza una posición de ese nivel en un campeonato mundial de karting. Hasta ahora, Chile no había registrado presencias en el podio en finales de este tipo de torneos.

Con este resultado, Miranda consolida su nombre dentro del karting formativo y marcando un precedente para el automovilismo chileno en categorías menores.