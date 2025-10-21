Quién es Othmane Maamma, el “Cristiano Ronaldo marroquí” que la rompió en el Mundial Sub 20 y volvió loco a Argentina

En un Estadio Nacional repleto, con banderas africanas mezcladas entre las chilenas, Marruecos escribió la página más dorada de su historia futbolística. Se coronó campeón del Mundial Sub 20 al vencer a Argentina por 2-0. Entre todos los nombres que tejieron esa hazaña, uno se robó las miradas en la definición: Othmane Maamma, el delantero de la camiseta número siete, que deslumbró con su velocidad, talento y carisma.

Apenas tocó el balón por primera vez, el público se rindió ante su desparpajo. Un par de amagues, una carrera a toda velocidad y un centro que levantó aplausos. Su potencia física, elegancia en el regate y su determinación frente al arco recordaron inevitablemente a Cristiano Ronaldo. De hecho, fue una comparación que resonó en las redes sociales. Sobre todo entre argentinos, que hicieron trending topic la frase “El 7 de Marruecos”, en su país.

La irrupción

Maamma nació el 6 de octubre de 2005 en Alès, una pequeña ciudad del sur de Francia. Su padre, Omar Maamma, fue jugador en los años 80, antes de emigrar. Desde niño se formó en academias locales, hasta debutar profesionalmente en en el Montpellier de la Ligue 1. El 12 de mayo de 2024, con apenas 18 años, ingresó desde la banca ante el Mónaco. En su segundo partido ya marcó un gol decisivo frente al Lens, convirtiéndose en el tercer goleador más joven en la historia del club.

Ese impacto llamó la atención del Watford, que lo fichó meses después con un contrato de cuatro años. En la Championship, el extremo derecho se ha ido consolidando como una de las grandes promesas africanas del fútbol europeo. Mide 1,82 metros, domina ambos perfiles y está tasado en 1,5 millones de dólares, aunque quienes lo vieron en Chile aseguran que su valor real ya es mucho mayor.

El torneo en el país fue la consagración de Maamma. En la fase de grupos marcó ante Brasil y repartió cuatro asistencias, liderando a Marruecos hacia el título con una mezcla de explosión y madurez impropia de su edad. Su actuación en la final ante Argentina fue un recital. Desequilibrante por la derecha, implacable en el mano a mano y generoso en la presión. De su pie derecho nació el centro que terminó en el segundo gol, el que selló la historia en Ñuñoa.

Por su desempeño, recibió el Balón de Oro del Mundial Sub 20, premio reservado para el mejor jugador del torneo. Su nombre se sumó a una lista que en el pasado incluyó a cracks como Diego Maradona, Lionel Messi o Paul Pogba. “Estoy muy contento. Este es el mejor país del mundo. Gracias a los hinchas chilenos, es un gran país”, declaró emocionado tras levantar la copa, dejando claro que el vínculo con Chile será difícil de borrar.

La victoria de Marruecos no es un hecho aislado. Es la culminación de un proceso deportivo que viene gestándose desde hace años. En 2022 el país llegó a semifinales del Mundial de Qatar; en 2024 ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París; y ahora se encumbra como campeón juvenil.

Maamma es la cara visible de esa evolución. Representa el sueño de una diáspora que mezcla raíces magrebíes con formación europea, y que ha aprendido a combinar la técnica del norte de África con la disciplina táctica del Viejo Continente. “Quiero inspirar a los niños marroquíes. Que sepan que pueden llegar lejos, sin miedo”, dijo en la antesala del certamen. Su desparpajo, su sonrisa y su conexión con el público chileno lo convirtieron en uno de los grandes protagonistas del Mundial. Su nombre empieza a sonar en clubes de primera línea europea, y no pocos analistas lo proyectan como la próxima gran figura del fútbol marroquí.