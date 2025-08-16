Roberto Tobar sale en defensa de Felipe González y respalda el polémico penal en el empate de Unión Española e Iquique

Unión Española y Deportes Iquique se enfrentaron en un duelo crucial en la pelea por el descenso. Hispanos y Dragones Celestes igualaron 2-2, en un resultado que no dejó conforme a nadie. Eso sí, el duelo disputado en el Santa Laura estuvo marcado por la polémica y el arbitraje del juez Felipe González.

En el minuto 77′, el réferi cobró un controversial penal tras una presunta falta de Bianneider Tamayo sobre Álvaro Ramos. Enzo Hoyos marcó el 2-1 parcial para los nortinos. No obstante, unos minutos después, tras revisión en el VAR, señaló una nueva pena máxima que fue convertida por Cristian Insaurralde, que selló la igualdad.

La primera jugada fue la que más cuestionamientos se llevó. Los jugadores de Unión Española se tomaban la cabeza con incredulidad. Algunos hablaban con el cuarto árbitro, mientras otros le pedían a González que revisara el VAR. Sin embargo, el silbante no fue llamado, por lo que la acción no se analizó.

Al terminar el encuentro, desde la cuenta oficial de Unión Española no se guardaron nada: “Lamentablemente el protagonista del encuentro fue el pésimo arbitraje de Felipe González, un día triste para el fútbol chileno”, publicó el club, en un posteo que posteriormente fue eliminado.

El respaldo de Tobar

Ante los cuestionamientos por el desempeño de Felipe González, Roberto Tobar salió en su defensa. El presidente de la comisión de árbitros apoyó el cobro y justificó el penal a favor de Iquique señalado por el réferi, el cual fue su jugada más apuntada.

El exjuez FIFA publicó un video de la jugada a través de sus redes sociales y lo acompañó con un tajante mensaje, respaldando a González: “Defensor invade espacio de remate del atacante, obstaculizándolo con falta imprudente”, explicó en una historia en su cuenta de Instagram.