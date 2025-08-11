Roger Federer anuncia su regreso al tenis en un duelo de exhibición en Shanghai

Roger Federer se prepara para regresar a las pistas en el Masters de Shanghai. El suizo, una de las mayores leyendas del tenis, será parte de un partido de exhibición que se desarrollará en medio del Masters 1000 que se llevará a cabo entre el 1 y 12 de octubre.

Allí estará compartiendo la pista junto a los actores Wu Lei y Donnie Yen, y la extenista Zheng Jie.

El anuncio de esta exhibición lo han hecho a través de un video publicado en las redes sociales donde el jugador mostraba sus ganas por disputar un partido en la pista central del Qizhong Stadium.

“Hola, soy Roger, y estoy muy contento de volver al Estadio Qizhong de Shanghai para disputar el Rolex Shanghai Masters. Shanghai siempre ha sido un lugar especial para mí, con grandes aficionados, recuerdos inolvidables y un verdadero amor por el tenis”, sostuvo en la publicación.

Federer consiguió conquistar el título de la competencia en dos ocasiones. La primera en 2014 y después en 2017. Además de ser finalista del torneo en 2010 y 2015. La organización del evento quiere honrar el legado del exnúmero uno del mundo y ganador de 20 Grand Slams con su participación en las pistas de Shanghai.

El adiós de Federer en la Laver Cup

La despedida de Roger Federer como profesional ocurrió en septiembre de 2022 en el marco de la Laver Cup. “Como ustedes saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro... El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, señaló antes de la competencia.

Luego, en su despedida, indicó que “he disfrutado atarme los cordones una vez más, todo ha sido la última vez. No he sentido el estrés al estar rodeado de mi familia y la gente que me quiere. El partido ha sido genial, jugar con Rafa en el mismo equipo, tener a estas leyendas conmigo... Es impresionante. Para mí, es una celebración, es lo que quiero sentir. Mi carrera se suponía que no tenía que haber sido así, jugaba para pasármelo bien con mis amigos y he acabado aquí, ha sido un viaje perfecto, lo volvería a hacer. Gracias a todo el mundo”.

Federer se retiró del tenis con 103 títulos y 1.251 victorias, quedando en la Era Abierta solo por detrás del norteamericano Jimmy Connors, quien acumuló 109 títulos y 1.274 partidos ganados a lo largo de su carrera.