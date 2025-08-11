“No corresponde”: Aníbal Mosa revela conversación con Jorge Almirón por sus constantes expulsiones

Colo Colo no puede salir de la crisis. En una nueva fecha de la Liga de Primera, el Cacique sufrió un nuevo golpe que complica su pobre temporada: Everton le empató en el último minuto, a través de un lanzamiento penal, y lo dejó estancado en la séptima casilla de la tabla de posiciones.

En esta ocasión, Jorge Almirón no pudo estar presente en el banquillo del estadio Sausalito de Viña del Mar. El entrenador argentino se encontraba cumpliendo una sanción disciplinaria (su segunda del año) tras su expulsión en el compromiso anterior, frente a Huachipato. En su reemplazo, asumió el ayudante Pablo Ricchetti.

Sin embargo, a pesar de su ausencia en la Ciudad Jardín, el transandino no estuvo exento de las recriminaciones. Y es que en la antesala del choque con los ruleteros, Aníbal Mosa tuvo tiempo para referirse a los constantes castigos que ha vivido el estratega a lo largo de este 2025.

“El tema de las expulsiones es un tema que hemos conversado y no está bien, no corresponde”, partió diciendo el timonel de Blanco y Negro, en un claro llamado de atención al ex DT de Boca Juniors.

En esa línea, el empresario puertomontino se refirió al temperamento dentro de la cancha para justificar el mal comportamiento del entrenador. “Hay que entender que ellos también viven la situación a mil adentro, así que esperemos que no haya más expulsiones“, advirtió.

Respaldo

Pese a que en la interna alba sintieron que se les escapó el resultado sobre el final, no pierden la confianza en la dirección técnica. “Estaba viendo la alineación, y es un buen equipo. Son las alternativas que tiene que manejar el cuerpo técnico. Para eso tenemos un equipo importante con varias variantes, así que bueno. Hoy es un equipo joven y rápido“, comentó el directivo.

En la concesionaria saben que los objetivos de la campaña no se han cumplido, protagonizando un año centenario para el olvido. Sin embargo, a pesar de que la obtención del título de la Liga de Primera se aleja, todavía respaldan la continuidad de Almirón. “Esperemos que los resultados se den nomas. Él es entrenador de Colo Colo, así que esperemos que continúe”, sentenció Mosa.