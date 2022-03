Ronnie Fernández no pierde la fe en la Roja: “Ha demostrado ser capaz de sobreponerse a muchas dificultades y esta no va a ser la excepción”

Por más complicado que pueda verse el sueño de llegar al Mundial de Qatar, en la selección chilena se aferran al milagro y solo piensan en un triunfo ante Uruguay, este martes (20.30 horas). Una victoria ante los charrúas podría permitirle a la Roja disputar el repechaje por un cupo a la cita planetaria, solo si es que Colombia y Perú no suman en la última jornada de las Eliminatorias.

En el Equipo de Todos saben que aún tienen una chance y que, por muy mínima que parezca, van a luchar por ella. Ronnie Fernández, quien sumó minutos en la caída por 4-0 ante Brasil en el Maracaná, analizó su debut en el combinado nacional y adelantó el compromiso frente a los charrúas.

“Fue un orgullo. Sentí mucha felicidad en ese momento por el hecho de poder cumplir un anhelo que tenía hace mucho tiempo. Sin duda que no es parte de lo que uno espera o sueña en cuanto al resultado, pero muy feliz si tengo que hablarlo de manera personal”, dijo el delantero de la Universidad de Chile, sobre su estreno con la Selección.

“Un partido que sin duda no es el que se esperaba. La instancia seguramente era otra en los planes, pero es parte del fútbol y de lo que toca vivir. Esta selección ha demostrado ser capaz de sobreponerse a muchas dificultades y creo que esta no va a ser la excepción. Nos toca hacer el trabajo de ganar y terminar la clasificatoria de local ganando. Y si se llegan a dar los resultados que puedan ser favorables, es lo que todos deseamos”, complementó, sobre el partido del martes.

Suazo: “Esperamos que los resultados se den”

Suazo, en el duelo ante Brasil. FOTO: AFP.

Otro que se refirió al momento de la Roja fue Gabriel Suazo, quien lamentó la caída ante Brasil, pero aseguró que los errores cometidos le permitirán crecer al Equipo de Todos. “Fue una dura derrota para todos y para el país en general. Lo sufrimos mucho. Pero de esas derrotas se aprende. Se aprende de los errores cometidos. En el primer tiempo tuvimos una organización bastante buena. Pudimos crear ocasiones de gol bastante claras hasta que ocurre el tema del penal y cambia un poco el partido. Tuvimos que salir a buscar un poco más y quedaron más espacios para ellos, pero bueno. Hay que seguir mejorando y trabajando para el partido del martes, que es una final para nosotros”, manifestó el zurdo.

El capitán de Colo Colo, además, se refirió a su momento en el conjunto que dirige Martín Lasarte, con el que, frente a la verdeamarela, completó sus dos primeras titularidades: “Me sentí muy bien. Mis compañeros me ayudan mucho. Tengo que seguir creciendo muchísimo como jugador. Ellos me han ayudado en esta etapa que me ha tocado estar. Este es mi segundo partido como titular. Me queda, esperemos, mucho tiempo acá. Para eso estamos trabajando, tratando de aportar siempre que me toque. Esperamos este día martes poder hacerlo de la mejor forma para ganar esos tres puntos que son súper importantes y esperar que los resultados se den”.

Finalmente, anticipó el cotejo frente a Uruguay. “Un rival muy complicado. Ellos ya están clasificados, pero aún así es complicadísimo. Nosotros lo sabemos. Nuestro objetivo es ganar ese partido. Los demás resultados no los podemos manejar nosotros, eso se tiene que dar, pero es nuestro objetivo. Ganar y jugando de la forma que Chile siempre se ha caracterizado. Esperamos hacerlo de la mejor forma. Trabajar al máximo estos días para enfrentar esa final”, concluyó.