Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

Tal como el año pasado, Asunción es el escenario para la final de la Copa Sudamericana. El estadio Defensores del Chaco acoge este sábado la definición entre Lanús y Atlético Mineiro (17.00 horas de Chile), con dos extécnicos de la U en cada trinchera: Mauricio Pellegrino y Jorge Sampaoli. El casildense ya sabe lo que es levantar el segundo torneo en relevancia que tiene la Conmebol, porque fue campeón con los azules. Han pasado 14 años y tiene la oportunidad de volver a abrazar ese cetro, pero ahora como DT del Galo.

El exseleccionador nacional tiene la gran chance de convertirse en el primer técnico en ganar dos veces la Sudamericana, con dos elencos distintos. Una consagración en Paraguay sería el ejemplo ideal para un reimpulso de su carrera en las bancas, luego de una serie de pasos en falso que lo alejaron de la elite. Si el Mineiro supera al Granate, sería la primera corona de Sampaoli en un lustro. Desde 2020 que no alcanza un trofeo, cuando obtuvo un campeonato estadual con su actual elenco.

Después de la bonanza que significó su paso por la selección chilena y su posterior salto a Europa, para dirigir al Sevilla, el Mundial de Rusia 2018 marca un punto de quiebre en la carrera del estratega de 65 años. La traumática experiencia con Argentina en aquella Copa del Mundo, clasificando apenas a los octavos de final y con líos internos que derivaron en su salida, activaron una montaña rusa para su camino en la dirección técnica. Predominaron los vaivenes y periodos breves al mando de sus equipos.

El dato duro indica que desde que Jorge Sampaoli se fue de la Albiceleste, posterior a la Copa del Mundo de Rusia, solo en un club duró más de un año. Ocurrió en el Olympique de Marsella, entre marzo de 2021 y julio de 2022, con un total de 67 partidos en 480 días en el cargo. Tras Argentina, continuó su carrera en el Santos, donde estuvo 357 días, entre 2018 y 2019. Luego sucedió su primera etapa en Atlético Mineiro, de marzo de 2020 a febrero de 2021 (358 días), ganando una copa. Posterior al Marsella, tuvo su segunda pasada en el Sevilla, breve porque los resultados no acompañaron. Alcanzó a dirigir 31 encuentros entre octubre de 2022 y marzo de 2023 (165 días al mando).

La tónica de los trabajos esporádicos se fue profundizando. En abril de 2023 llegó al Flamengo, donde solo estuvo 164 días en el cargo, con 39 partidos en cinco meses. Pero donde sucedió su etapa más corta fue en el Rennes, su última experiencia antes del retornar a Brasil. Apenas duró 80 días como DT, entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Alcanzó a dirigir 10 partidos (de los que perdió siete).

En septiembre de este año regresó al Mineiro, que tenía una temporada dominada por la irregularidad. Hasta la fecha, el casildense lleva 18 partidos dirigidos, alcanzando una final continental e instalando al Galo en el 11º puesto del Brasileirao, en zona de clasificación para la Sudamericana 2026.

¿Por qué volvió Sampaoli? Respondió ayer, en diálogo con ESPN. “Mi elección, que podía haber sido otro club brasileño o en otro lugar, tiene que ver con la movida popular que se generó. Como que yo podía devolverle al torcedor la ilusión de sacar a O Galo del momento ruin que estaba pasando. Eso fue determinante para la elección", afirmó.

“Quería ayudar, porque el sentimiento popular sentía que era una posibilidad poder ayudar. Sinceramente, ahora me encontré con un grupo que mejoró, que pasó muy bien los cuartos y las semifinales de Sudamericana. En 70 días jugamos 20 partidos. Hubo una modificación emocional y futbolística, y eso nos ilusiona para una final con un equipo que viene preparado hace mucho tiempo. Yo confío mucho en los jugadores porque salieron de un momento anímico malo”, selló.