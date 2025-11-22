BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Esta tarde, en Asunción, se juega la final entre Lanús y Atlético Mineiro. El entrenador del Galo aspira a ganar su primera corona en cinco años y dejar los vaivenes de su irregular carrera post Rusia 2018.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Jorge Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana, ahora como técnico del Galo. Foto: Club Atlético Mineiro Pedro Souza

    Tal como el año pasado, Asunción es el escenario para la final de la Copa Sudamericana. El estadio Defensores del Chaco acoge este sábado la definición entre Lanús y Atlético Mineiro (17.00 horas de Chile), con dos extécnicos de la U en cada trinchera: Mauricio Pellegrino y Jorge Sampaoli. El casildense ya sabe lo que es levantar el segundo torneo en relevancia que tiene la Conmebol, porque fue campeón con los azules. Han pasado 14 años y tiene la oportunidad de volver a abrazar ese cetro, pero ahora como DT del Galo.

    El exseleccionador nacional tiene la gran chance de convertirse en el primer técnico en ganar dos veces la Sudamericana, con dos elencos distintos. Una consagración en Paraguay sería el ejemplo ideal para un reimpulso de su carrera en las bancas, luego de una serie de pasos en falso que lo alejaron de la elite. Si el Mineiro supera al Granate, sería la primera corona de Sampaoli en un lustro. Desde 2020 que no alcanza un trofeo, cuando obtuvo un campeonato estadual con su actual elenco.

    Después de la bonanza que significó su paso por la selección chilena y su posterior salto a Europa, para dirigir al Sevilla, el Mundial de Rusia 2018 marca un punto de quiebre en la carrera del estratega de 65 años. La traumática experiencia con Argentina en aquella Copa del Mundo, clasificando apenas a los octavos de final y con líos internos que derivaron en su salida, activaron una montaña rusa para su camino en la dirección técnica. Predominaron los vaivenes y periodos breves al mando de sus equipos.

    El dato duro indica que desde que Jorge Sampaoli se fue de la Albiceleste, posterior a la Copa del Mundo de Rusia, solo en un club duró más de un año. Ocurrió en el Olympique de Marsella, entre marzo de 2021 y julio de 2022, con un total de 67 partidos en 480 días en el cargo. Tras Argentina, continuó su carrera en el Santos, donde estuvo 357 días, entre 2018 y 2019. Luego sucedió su primera etapa en Atlético Mineiro, de marzo de 2020 a febrero de 2021 (358 días), ganando una copa. Posterior al Marsella, tuvo su segunda pasada en el Sevilla, breve porque los resultados no acompañaron. Alcanzó a dirigir 31 encuentros entre octubre de 2022 y marzo de 2023 (165 días al mando).

    La tónica de los trabajos esporádicos se fue profundizando. En abril de 2023 llegó al Flamengo, donde solo estuvo 164 días en el cargo, con 39 partidos en cinco meses. Pero donde sucedió su etapa más corta fue en el Rennes, su última experiencia antes del retornar a Brasil. Apenas duró 80 días como DT, entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Alcanzó a dirigir 10 partidos (de los que perdió siete).

    En septiembre de este año regresó al Mineiro, que tenía una temporada dominada por la irregularidad. Hasta la fecha, el casildense lleva 18 partidos dirigidos, alcanzando una final continental e instalando al Galo en el 11º puesto del Brasileirao, en zona de clasificación para la Sudamericana 2026.

    ¿Por qué volvió Sampaoli? Respondió ayer, en diálogo con ESPN. “Mi elección, que podía haber sido otro club brasileño o en otro lugar, tiene que ver con la movida popular que se generó. Como que yo podía devolverle al torcedor la ilusión de sacar a O Galo del momento ruin que estaba pasando. Eso fue determinante para la elección", afirmó.

    “Quería ayudar, porque el sentimiento popular sentía que era una posibilidad poder ayudar. Sinceramente, ahora me encontré con un grupo que mejoró, que pasó muy bien los cuartos y las semifinales de Sudamericana. En 70 días jugamos 20 partidos. Hubo una modificación emocional y futbolística, y eso nos ilusiona para una final con un equipo que viene preparado hace mucho tiempo. Yo confío mucho en los jugadores porque salieron de un momento anímico malo”, selló.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLT SábadoCopa SudamericanaAtlético MineiroJorge SampaoliLanúsFinal Copa SudamericanaLanús vs Atlético Mineiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Diego Ibáñez (FA): “No se trata de esconder nuestras banderas en la campaña, sino de acercarlas a la ciudadanía”

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres
    Chile

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana
    Tendencias

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”
    El Deportivo

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Agustín Pichot, a fondo: “Los Cóndores están en condiciones de ir por el batacazo en el Mundial”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”
    Cultura y entretención

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Crítica de discos: la historia juega a favor de The Beatles, pero no tanto para The Rolling Stones

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump
    Mundo

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump

    Las biografías esenciales sobre Franco a 50 años de su muerte

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios