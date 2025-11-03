Se le aplicó la ley de Violencia en los Estadios: jugador de Copiapó es formalizado por agresión ante U. de Concepción

Jairo Coronel, futbolista de Deportes Copiapó, fue formalizado por el delito de lesiones leves luego del bochornoso cierre en la caída ante Universidad de Concepción, que se impuso por 3-0 y se terminó quedando con el título de la Primera B y el ascenso a la Liga de Primera.

Luego del tercer gol del Campanil, penal obra de Ignacio Herrera, se desató una batalla campal entre ambos planteles, donde incluso se apreció a un hincha intentando agredir a los futbolistas penquistas.

Coronel, en su arrebato y descontrol, terminó agrediendo a Ernesto Llorca, histórico miembro del cuerpo médico de la U. de Concepción. El funcionario quedó con heridas evidentes, por lo que constató lesiones y realizó una denuncia formal contra el mediocampista, que terminaría siendo detenido.

Este domingo, la Fiscalía Regional de Atacama informó que Coronel fue formalizado como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios. Además, quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Eso sí, quedó en libertad tras la audiencia realizada durante la jornada.

A la espera de las sanciones deportivas

Durante la audiencia, asumida por Luis Miranda Flores, fiscal adjunto de la ciudad, se formularon cargos contra Coronel. Además, se fijó un plazo de investigación de tres meses y se decretaron las medidas cautelares ya mencionadas.

“Finalmente, se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el Tribunal. Tras la audiencia de este domingo, el jugador recuperó su libertad”, explicó Miranda.

En tanto, el subprefecto Luis Millapán, jefe de la Bicrim Copiapó de la PDI, detalló el trabajo de la Brigada de Investigación Criminal. Los detectives realizaron una serie de diligencias investigativas, en coordinación con la Fiscalía.

“Oficiales policiales llevaron a cabo una serie de indagatorias sobre el hecho, enfocadas en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones a testigos de lo sucedido, y al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien había sido previamente detenido por Carabineros”, indicó.

Por otra parte, Coronel también arriesga sanciones deportivas. Ahora, el caso deberá ser resuelto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que también puede aplicar severos castigos para Deportes Copiapó. El León de Atacama está complicado por los violentos hechos al finalizar el encuentro, el comportamiento de sus hinchas y las falencias en el control de seguridad.