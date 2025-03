¿Se llena el Nacional?: el conteo de venta de entradas de cara al duelo clave entre Chile y Ecuador

Ha llegado uno de los días clave en las aspiraciones de la Roja por pelear un cupo en el Mundial de 2026. Este martes el Equipo de Todos se juega la opción de seguir peleando por un puesto en el repechaje de las Eliminatorias enfrentando a Ecuador en el Estadio Nacional.

Si bien en la anterior fecha Chile cayó contra Paraguay, los otros resultados que se registraron le permitieron al conjunto a cargo de Ricardo Gareca mantenerse a cuatro puntos de distancia del séptimo lugar. Ahora, como locales, la exigencia es ganar.

Y en este aspecto, uno de los factores que pueden marcar una diferencia está en el apoyo de los hinchas. La mala campaña arrastrada en las Eliminatorias ya dejó una magra imagen en septiembre de 2024 cuando la Roja cayó en un estadio a medio llenar contra Bolivia. Ahora, si bien el apoyo es mayor, está lejos de agotar las entradas.

Chile enfrentó a Bolivia en el Estadio Nacional con una baja cantidad de público. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Hasta el momento se han vendido cerca de 38 mil entradas para el duelo de esta noche, de las cuales unas cinco mil son tickets de cortesía. Ahora, se esperan que con el entusiasmo de última hora la presencia de hinchas se acerque a los 40 mil espectadores, aunque el aforo permitido para esta instancia es de 45 mil.

La confianza de Vidal

En la previa del duelo entre Chile y Ecuador, Arturo Vidal tomó la palabra para referirse a la preparación del encuentro, expresando la confianza en poder alcanzar la meta y pelear por el repechaje hasta el final.

“El ambiente acá en la selección está con mucha fe de que esto lo vamos a dar vuelta y todavía tenemos chances de pelear un cupo para ir al Mundial. De verdad que estamos muy convencidos de eso”, comenzó señalando.

“Dejamos escapar una posibilidad muy grande de sumar, pero sabemos que el fútbol es de revanchas y este martes tenemos una contra Ecuador, y esperamos que esos tres puntos se queden acá en casa”, continuó.

“Dos triunfos en Clasificatorias, claramente, es un mal porcentaje, pero todavía tenemos la opción de clasificar. Hay cinco partidos y son selecciones muy fuertes, pero el chileno cuando tiene más dificultades en la vida saca lo mejor. Ese es el fuerte de este grupo. Con trabajo lo podemos sacar adelante. Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay son selecciones que uno se motiva mucho más para enfrentar. Esa es la opción que tenemos y por eso tengo tanta fe de que nos va a ir bien”, indicó.

Por su lado, Ricardo Gareca enfatizó que “nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”.

“Ganando. Ojalá lo podamos revertir desde el resultado y el rendimiento. Son estos partidos en que uno empieza a creer. De los partidos que Chile tiene que sacar adelante para creer, para fortalecerse. Es una final. Ojalá podamos hacerlo”, manifestó, respecto de cómo se imagina este martes.

El partido entre Chile y Ecuador está programado para este martes 25 de marzo a partir de las 21.00 horas.