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    “Seamos serios”: el nuevo dardo de Chiqui Tapia a la UEFA y España tras la polémica cancelación de la Finalissima

    El presidente de la AFA arremete nuevamente contra los entes europeos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Seamos serios”: el nuevo dardo de Chiqui Tapia a la UEFA y España tras la polémica cancelación de la Finalissima. Foto: @afa

    Sigue la tensión tras la cancelación de la Finalissima. Durante las últimas horas, Alejandro Domínguez aseguró que Argentina debe ser campeón de facto, traslando la responsabilidad a España.

    “Argentina es bicampeón de la Finalissima”, señaló. “Si se aplicara el criterio de walkover, la selección argentina debería ser considerada nuevamente y de forma automática como la ganadora del trofeo”, agregó.

    Lejos de dejar atrás el episodio Claudio Tapia arremetió contra la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol por los plazos. “Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios”, escribió en su cuenta de X.

    La Finalissima fue cancelada el domingo pasado tras semanas de negociaciones sin acuerdo. El partido estaba programado para el 27 de marzo, pero el conflicto en Medio Oriente imposibilitó que Qatar sea la sede, como estaba estipulado.

    Desde Europa se propuso disputar el encuentro en Madrid. La iniciativa fue rechazada por la AFA y la Conmebol al considerar que rompía la neutralidad. También se evaluó un formato de ida y vuelta y una sede alternativa en Italia. Ninguna de las opciones prosperó.

    El calendario internacional y la falta de acuerdo en las fechas terminaron por cerrar la negociación.

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