Selknam sucumbe ante la eficacia de Peñarol y cae en las semifinales del Súper Rugby Américas

Una noche compleja vivió Selknam en su visita al Estadio Charrúa de Montevideo. La semifinal ante Peñarol asomaba como un desafío de proporciones, por el rival y por lo difícil que siempre resulta jugar en Uruguay. Y esa historia pesó nuevamente, pues los “carboneros” se impusieron por 34-18.

El primer tiempo fue un cóctel de ansiedad y nervios por ambos lados. En los primeros siete minutos había jugadores ahogados por el ritmo propuesto. Luego, el local comenzó a adueñarse de las acciones.

A los 11′, Lucas Bianchi rompió la línea defensiva y llegó al primer try de la noche para el anfitrión. Felipe Etcheverry falló en la conversión.

De ahí el marcador se mantuvo por bastante tiempo. La franquicia nacional no podía mantener la posesión y tuvo que replegarse más de la cuenta. También hubo espacio para las fricciones y entreveros.

En el minuto 35, Peñarol sumó de a siete con un try-penal, que además terminó en una amarilla para Nicolás Garafulic que lo dejó fuera por 10 minutos. Sobre el final del primer tiempo el portugués Manuel Cardoso Pinto y Bianchi fueron amonestados, por lo que los charrúas se fueron al descanso con 13.

La sentencia

El complemento encontró a los pupilos de Jake Mangin con mucha más decisión. Y eso se notó. Un penal de Tomás Salas a los 48′, significó los primeros tres puntos nacionales. Tres minutos después, el mismo jugador repitió a través de la misma fórmula.

Pero ese buen momento se vio aplacado a los 53’, con Cardoso Pinto arremetiendo a toda velocidad por el medio y consiguiendo un nuevo try. Nuevamente, Etcheverry falló en la conversión.

A los 56’, Joaquín Myszka logró otros cinco puntos y Etcheverry esta vez sí convirtió. Una mazazo duro para el elenco chileno, que sin embargo no se dio por vencido. En la jugada siguiente, una gran combinación entre Juan Cruz Reyes y Raimundo Martínez, terminó con un bellísimo try de este último. Salas, eso sí, no pudo en la conversión.

En los 62 minutos, Etcheverry afinó la patada y con un penal aumentó a 16 puntos la diferencia. Felipe Arcos Pérez logró penetrar al in goal y comenzó a sentenciar el partido. El descuento de Cristóbal Game y la respectiva conversión de Salas sirvieron solamente para maquillar el resultado.

De todos modos, Selknam coronó una gran actuación en el torneo, con una gran remontada en la parte final de la fase regular que le permitió llegar a las semifinales del certamen por primera vez. Mientras que Peñarol buscará el título ante Dogos de Argentina.