    “Si usa el temperamento solo para pegar patadas, no dará resultado en Colo Colo”: el perfil del zaguero Javier Méndez

    El uruguayo nació futbolísticamente como volante de contención en el club Racing de Montevideo, para luego devenir a defensor. Su formador en el cuadro charrúa Ney Morales y el exayudante de la Celeste Mario Rebollo analizan el fichaje.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Javier Méndez se proyecta como titular en Colo Colo para el domingo ante Unión La Calera.

    Colo Colo tiene una nueva dupla en la zaga central. Dos refuerzos, ambos uruguayos, que prometen darle seguridad a la última línea del equipo, la misma que nunca encontró durante toda la pobre pasada temporada.

    La dirección deportiva de los de Macul se movió con urgencia y consiguió el concurso de dos defensores uruguayos. El primero fue Joaquín Sosa, de 24 años, quien llega al Monumental después de jugar seis meses en el Independiente de Santa Fe colombiano.

    Además de Sosa, la secretaría técnica trajo a un compatriota. Se trata de Javier Méndez, experimentado central de Peñarol de Uruguay, quien tomó la decisión de dejar al Carbonero para fichar por el cuadro blanco, operación que se cerró en tiempo récord, previo pago de 70 mil dólares al club de Montevideo.

    La pregunta que surge es cómo un futbolista considerado titular en el equipo aurinegro se decide a trasladarse a la Liga de Primera. Una pregunta que intenta contestar Ney Morales, uno de sus formadores en Racing de Uruguay.

    “Yo creo que no siguió en Peñarol porque había muchos jugadores en la plantilla. Entonces, la institución se fue liberando de algunos futbolistas. Aparte, que también debe de haber sido uno de los que ganaban más y el club comenzó a bajar ese presupuesto”, explica a El Deportivo el DT del fútbol base del equipo cervecero.

    Asimismo, el formador agrega que “el campeonato chileno es un lugar justo para Méndez. Acá el juego es más rudo, allá en Chile se juega más livianito, tal vez eso es lo que pasa al torneo local. Méndez viene de otra escuela, un fútbol con más fuerza, con menos espacios. Por eso debería de andar bien, no tengo dudas, puede ser un aporte importante para un club importante como Colo Colo”.

    Transformación

    Méndez surgió del fútbol formativo de la Escuelita, como le llaman a Racing. Fue subido al primer equipo verdiblanco en julio de 2013, aunque en una primera instancia fue relegado solo al equipo de reservas.

    “Cuando estaba en Racing de Montevideo yo lo hacía jugar de volante de contención. Cuando estaba en las inferiores, el club lo quería dejar libre. Fui yo quien hablé con la dirigencia para que no lo hiciera, porque querían cederlo a un equipo de segunda división. Les dije que me lo trajeran para que sumara minutos en el torneo de reservas. Hablé con Méndez, le dije que viniera y no tuvo ningún problema. Estuvo solo tres partidos con nosotros y ya lo subieron para primera otra vez. Después no bajó nunca más. Y después yo dirigí al equipo en la máxima categoría y el mediocampista de contención titular siempre fue él”, confirma Morales.

    Un análisis parecido es el de Mario Rebollo, exzaguero central de Colo Colo en el año 1992, quien fue el histórico ayudante de Óscar Washington Tabárez como seleccionador de Uruguay.

    “Javier Méndez se inició de volante de contención. Sí, en los últimos años ya lo pusieron de defensa central y jugó las últimas temporadas como defensa central definido. Eso lo ayudó muchísimo en la adaptación, porque, bueno, ya tenía otro panorama de juego, siendo mediocampista central. Sobre todo, desde la salida y en el inicio del juego, eso lo ayudó muchísimo”, dice el exjugador de Cerro.

    Buena ubicación

    El jugador montevideano defendió los colores de Peñarol en los últimos dos años, antes de arribar desde América de Minas Gerais. Con la camiseta de los girasoles disputó 79 partidos en los que marcó 4 goles y recibió 14 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones, una de ellas por doble amonestación.

    “No es un futbolista que tenga tanta rapidez”, advierte Rebollo, quien agrega que “tiene una velocidad acorde para desempeñarse bien como defensa central. No sé cuál es el sistema de juego que ocupa Colo Colo, pero si juega muy adelantado, todo depende del timing que tenga, cómo visualicen la situación. A veces, más que velocidades, lo importante es anticipar cuál puede ser la jugada siguiente y ya estar preparado para ir a solucionarlo”.

    Morales, además, insiste en que “tiene muy buena ubicación, es muy bueno en las coberturas. Cuando tiene la pelota en los pies no es ningún tonto, toca enseguida. Yo creo que Colo Colo hizo una buena compra. No es un jugador lento y tiempo muy buen timing. Es rápido y, aparte, para pasarlo a él, hay que pasarlo dos o tres veces. Si lo superas, vuelve de nuevo, no se rinde. Domina más de un puesto, cuando jugaba en el mediocampo no tenía problemas para meterse muy bien en la línea de cuatro, cuando había que hacerlo”.

    Mucho temperamento

    Dueño de un fuerte carácter, Méndez se proyecta como uno de los nuevos líderes del camarín del técnico Fernando Ortiz. Sin embargo, ese mismo ímpetu también puede convertirse en una desventaja.

    “Es un jugador con mucha personalidad. Si se controla, como todos los jugadores con personalidad, y lo usa en beneficio del equipo, yo creo que puede ser un jugador importante. Si controla el temperamento y lo utiliza en beneficio del equipo, le va a dar resultado resultado y será un aporte para el club. Si el temperamento lo usa solo para pegar patadas, no dará resultado en Colo Colo; es una realidad”, confirma Rebollo.

    Morales apostilla que “Méndez no es un defensor mal intencionado, pero es muy temperamental. Parece que jugara molesto, de manera muy seria. Empieza el partido con cara de enojado y termina de la misma forma. Es un atleta que quiere ganar siempre los partidos. No da partido por perdido, deja todo en la cancha y si no juega a veces hasta se enoja, porque quiere jugar siempre. Impone respeto en la cancha, cabecea bien de manera defensiva y ofensiva, hace goles de cabeza”.

    En lo inmediato, Javier Méndez se perfila como titular para el duelo del domingo ante Unión La Calera, tras perderse las primeras dos fechas por una suspensión que arrastra del torneo uruguayo. El central fue titular en el amistoso ante Unión Española, el miércoles pasado, duelo que terminó sin goles.

    “Estaba con muchas ganas de jugar. He entrenando muy bien, pero ahora la decisión es del entrenador. Vengo a sumar desde el lugar que me toque”, dijo el charrúa.

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Quién es Tomás Etcheverry, el rival de Tabilo en Buenos Aires que está envuelto en una polémica en Argentina

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Exjugador de Colo Colo y Alianza Lima destroza a Pablo Guede: “No está a la altura”

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”
    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte
    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein
    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage
    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país
    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles