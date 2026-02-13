“Si usa el temperamento solo para pegar patadas, no dará resultado en Colo Colo”: el perfil del zaguero Javier Méndez

Colo Colo tiene una nueva dupla en la zaga central. Dos refuerzos, ambos uruguayos, que prometen darle seguridad a la última línea del equipo, la misma que nunca encontró durante toda la pobre pasada temporada.

La dirección deportiva de los de Macul se movió con urgencia y consiguió el concurso de dos defensores uruguayos. El primero fue Joaquín Sosa, de 24 años, quien llega al Monumental después de jugar seis meses en el Independiente de Santa Fe colombiano.

Además de Sosa, la secretaría técnica trajo a un compatriota. Se trata de Javier Méndez, experimentado central de Peñarol de Uruguay, quien tomó la decisión de dejar al Carbonero para fichar por el cuadro blanco, operación que se cerró en tiempo récord, previo pago de 70 mil dólares al club de Montevideo.

La pregunta que surge es cómo un futbolista considerado titular en el equipo aurinegro se decide a trasladarse a la Liga de Primera. Una pregunta que intenta contestar Ney Morales, uno de sus formadores en Racing de Uruguay.

“Yo creo que no siguió en Peñarol porque había muchos jugadores en la plantilla. Entonces, la institución se fue liberando de algunos futbolistas. Aparte, que también debe de haber sido uno de los que ganaban más y el club comenzó a bajar ese presupuesto”, explica a El Deportivo el DT del fútbol base del equipo cervecero.

Asimismo, el formador agrega que “el campeonato chileno es un lugar justo para Méndez. Acá el juego es más rudo, allá en Chile se juega más livianito, tal vez eso es lo que pasa al torneo local. Méndez viene de otra escuela, un fútbol con más fuerza, con menos espacios. Por eso debería de andar bien, no tengo dudas, puede ser un aporte importante para un club importante como Colo Colo”.

Transformación

Méndez surgió del fútbol formativo de la Escuelita, como le llaman a Racing. Fue subido al primer equipo verdiblanco en julio de 2013, aunque en una primera instancia fue relegado solo al equipo de reservas.

“Cuando estaba en Racing de Montevideo yo lo hacía jugar de volante de contención. Cuando estaba en las inferiores, el club lo quería dejar libre. Fui yo quien hablé con la dirigencia para que no lo hiciera, porque querían cederlo a un equipo de segunda división. Les dije que me lo trajeran para que sumara minutos en el torneo de reservas. Hablé con Méndez, le dije que viniera y no tuvo ningún problema. Estuvo solo tres partidos con nosotros y ya lo subieron para primera otra vez. Después no bajó nunca más. Y después yo dirigí al equipo en la máxima categoría y el mediocampista de contención titular siempre fue él”, confirma Morales.

Un análisis parecido es el de Mario Rebollo, exzaguero central de Colo Colo en el año 1992, quien fue el histórico ayudante de Óscar Washington Tabárez como seleccionador de Uruguay.

“Javier Méndez se inició de volante de contención. Sí, en los últimos años ya lo pusieron de defensa central y jugó las últimas temporadas como defensa central definido. Eso lo ayudó muchísimo en la adaptación, porque, bueno, ya tenía otro panorama de juego, siendo mediocampista central. Sobre todo, desde la salida y en el inicio del juego, eso lo ayudó muchísimo”, dice el exjugador de Cerro.

Buena ubicación

El jugador montevideano defendió los colores de Peñarol en los últimos dos años, antes de arribar desde América de Minas Gerais. Con la camiseta de los girasoles disputó 79 partidos en los que marcó 4 goles y recibió 14 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones, una de ellas por doble amonestación.

“No es un futbolista que tenga tanta rapidez”, advierte Rebollo, quien agrega que “tiene una velocidad acorde para desempeñarse bien como defensa central. No sé cuál es el sistema de juego que ocupa Colo Colo, pero si juega muy adelantado, todo depende del timing que tenga, cómo visualicen la situación. A veces, más que velocidades, lo importante es anticipar cuál puede ser la jugada siguiente y ya estar preparado para ir a solucionarlo”.

Morales, además, insiste en que “tiene muy buena ubicación, es muy bueno en las coberturas. Cuando tiene la pelota en los pies no es ningún tonto, toca enseguida. Yo creo que Colo Colo hizo una buena compra. No es un jugador lento y tiempo muy buen timing. Es rápido y, aparte, para pasarlo a él, hay que pasarlo dos o tres veces. Si lo superas, vuelve de nuevo, no se rinde. Domina más de un puesto, cuando jugaba en el mediocampo no tenía problemas para meterse muy bien en la línea de cuatro, cuando había que hacerlo”.

Mucho temperamento

Dueño de un fuerte carácter, Méndez se proyecta como uno de los nuevos líderes del camarín del técnico Fernando Ortiz. Sin embargo, ese mismo ímpetu también puede convertirse en una desventaja.

“Es un jugador con mucha personalidad. Si se controla, como todos los jugadores con personalidad, y lo usa en beneficio del equipo, yo creo que puede ser un jugador importante. Si controla el temperamento y lo utiliza en beneficio del equipo, le va a dar resultado resultado y será un aporte para el club. Si el temperamento lo usa solo para pegar patadas, no dará resultado en Colo Colo; es una realidad”, confirma Rebollo.

Morales apostilla que “Méndez no es un defensor mal intencionado, pero es muy temperamental. Parece que jugara molesto, de manera muy seria. Empieza el partido con cara de enojado y termina de la misma forma. Es un atleta que quiere ganar siempre los partidos. No da partido por perdido, deja todo en la cancha y si no juega a veces hasta se enoja, porque quiere jugar siempre. Impone respeto en la cancha, cabecea bien de manera defensiva y ofensiva, hace goles de cabeza”.

En lo inmediato, Javier Méndez se perfila como titular para el duelo del domingo ante Unión La Calera, tras perderse las primeras dos fechas por una suspensión que arrastra del torneo uruguayo. El central fue titular en el amistoso ante Unión Española, el miércoles pasado, duelo que terminó sin goles.

“Estaba con muchas ganas de jugar. He entrenando muy bien, pero ahora la decisión es del entrenador. Vengo a sumar desde el lugar que me toque”, dijo el charrúa.