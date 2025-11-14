Sifup destaca como finalista para el premio Union Impact por el trabajo con Cristóbal Campos

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) fue nominado entre los cinco finalistas del Premio Union Impact 2025, reconocimiento que entrega la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) a las organizaciones sindicales que han generado un impacto real en la vida de los jugadores.

La postulación del Sifup surge a partir de la iniciativa de apoyo global al futbolista Cristóbal Campos, un movimiento solidario que trascendió fronteras y se transformó en un ejemplo inspirador de unidad, empatía y acción colectiva dentro del fútbol.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja la esencia de nuestro trabajo: estar siempre junto a los futbolistas, dentro y fuera de la cancha. Lo de Cristóbal fue mucho más que una causa; fue una demostración de amor, de compañerismo y de que cuando los jugadores se unen, son capaces de cambiar realidades”, expresó el presidente, Luis Marín.

El premio será entregado en Lisboa, en una ceremonia organizada por FIFPRO, donde se destacará a las asociaciones sindicales más innovadoras e influyentes del mundo.

El sindicato reafirma con este logro su compromiso con el bienestar integral de los futbolistas, impulsando proyectos en salud mental, educación, acompañamiento laboral y redes de solidaridad que trascienden los límites del campo de juego.

“Este logro no es solo del Sifup, es de todo el gremio chileno. De los jugadores, de sus familias y de todos quienes creen que el fútbol puede ser una fuerza de apoyo, esperanza y transformación social”, concluyó Marín.