Piero Maza será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana y desata críticas en Argentina

Piero Maza vuelve a tener una importante designación internacional. La Conmebol dio a conocer que el chileno será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana, que enfrenta a Atlético Mineiro y Lanús. El juez venía de impartir justicia en importantes encuentros de la Libertadores. Estuvo a cargo del Racing ante Flamengo, en las semifinales, así como también en los cuartos de final de vuelta entre Estudiantes y el Mengao.

En esta ocasión, Maza estará secundado por Miguel Rocha y Alejandro Molina como asistentes. El cuarto y el quinto árbitro serán los colombianos Carlos Bentancur y Miguel Roldán.

En el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Alan Sandoval, y los cafeteros David Rodríguez y Leonardo Mosquera.

Maza en un Superclásico entre Colo Colo y la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Críticas en Argentina

El nombramiento de Maza para la final genera especulación por parte de la prensa transandina. El medio Doble Amarilla tituló: “Atención Lanús: Piero Maza será el árbitro ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana”.

Ahí, el portal enfatizó en las polémicas que ha tenido el chileno a lo largo de su carrera. “Maza recibió su certificación FIFA en 2018 y, desde entonces, participó de varias competiciones de renombre: Copa América, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Mundial Sub-20. El colegiado estuvo en el ojo de la tormenta en la actual clasificatoria rumbo al Mundial 2026, en el cotejo entre Colombia y Uruguay, cuando expulsó al arquero Camilo Vargas al minuto 87 de juego y derivó en el penal que Darwin Núñez cambió por el gol del empate 2-2. Hace dos años, Piero Maza desató el enojo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita durante el partido entre Al Nassr y Al Ettifaq por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones”, remarcaron.

Un enfoque similar al que tuvieron en el sitio de ESPN. “Atención Granates”, señalaron.