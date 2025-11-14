Piero Maza será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana y desata críticas en Argentina
El juez chileno fue designado por la Conmebol para dirigir el duelo entre Lanús y Atlético Mineiro.
Piero Maza vuelve a tener una importante designación internacional. La Conmebol dio a conocer que el chileno será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana, que enfrenta a Atlético Mineiro y Lanús. El juez venía de impartir justicia en importantes encuentros de la Libertadores. Estuvo a cargo del Racing ante Flamengo, en las semifinales, así como también en los cuartos de final de vuelta entre Estudiantes y el Mengao.
En esta ocasión, Maza estará secundado por Miguel Rocha y Alejandro Molina como asistentes. El cuarto y el quinto árbitro serán los colombianos Carlos Bentancur y Miguel Roldán.
En el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Alan Sandoval, y los cafeteros David Rodríguez y Leonardo Mosquera.
Críticas en Argentina
El nombramiento de Maza para la final genera especulación por parte de la prensa transandina. El medio Doble Amarilla tituló: “Atención Lanús: Piero Maza será el árbitro ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana”.
Ahí, el portal enfatizó en las polémicas que ha tenido el chileno a lo largo de su carrera. “Maza recibió su certificación FIFA en 2018 y, desde entonces, participó de varias competiciones de renombre: Copa América, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Mundial Sub-20. El colegiado estuvo en el ojo de la tormenta en la actual clasificatoria rumbo al Mundial 2026, en el cotejo entre Colombia y Uruguay, cuando expulsó al arquero Camilo Vargas al minuto 87 de juego y derivó en el penal que Darwin Núñez cambió por el gol del empate 2-2. Hace dos años, Piero Maza desató el enojo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita durante el partido entre Al Nassr y Al Ettifaq por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones”, remarcaron.
Un enfoque similar al que tuvieron en el sitio de ESPN. “Atención Granates”, señalaron.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.