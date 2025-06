Sigue sin poder brillar entre los más grandes: las claves que explican la caída de Joaquín Niemann en el US Open.

Joaquín Niemann llegó al US Open con expectativas altas. En su espalda traía un 2025 brillante en el LIV Golf —con cuatro títulos— y un destacado octavo lugar en el PGA Championship. Sin embargo, en Oakmont Country Club, nada de eso sirvió. El chileno tuvo una actuación para el olvido y quedó eliminado sin pasar el corte en el tercer major de la temporada.

La tarjeta del talagantino marcó 150 golpes (+10) tras dos jornadas, con cinco bogeys y un doble bogey en su última salida. El registro lo dejó más allá del puesto 110. Tras la frustración, Niemann expresó su sentir en redes sociales. “Esto duele. Lo di todo, pero no fue suficiente. Oakmont CC es una auténtica bestia. Es hora de descansar, reflexionar y volver con más fuerza. Duele... pero me encanta este juego”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje generó apoyo inmediato, incluso desde fuera del golf. “Vas a perder muchas más veces de las que vas a ganar y no me cabe duda que seguirás intentándolo una y otra vez. Eso sí es de ganador”, le comentó Marcelo Díaz, volante y capitán de Universidad de Chile.

Niemann no pasó el corte en el US Open. EZRA SHAW

Otros del LIV también sufren

Lo vivido por Niemann no fue una excepción. Varios referentes del LIV Golf —la liga impulsada por capitales saudíes como competencia del PGA Tour— sufrieron en el exigente recorrido de Oakmont. Si bien algunos lograron destacarse, como Tyrrell Hatton, Carlos Ortiz y Jon Rahm (todos en el top 10), otros nombres de peso se despidieron temprano.

Junto al chileno, no pasaron el corte Phil Mickelson, Cameron Smith, Jinichiro Kozuma, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson y Josele Ballester. Por su parte, Patrick Reed terminó en el puesto 23°, mientras que Brooks Koepka se ubicó duodécimo.

Antes del torneo, Niemann era consciente de que llegaba con presión adicional. Aunque su nivel en el LIV ha sido sobresaliente, sus actuaciones en los majors aún no logran consolidarlo en ese tipo de torneos. Y él mismo lo reconocía. “Tengo presente esto, hay presión por jugarlos y no obtener tan buenos resultados, pero estoy en proceso de aprendizaje”, comentaba.

Además, advertía que el campo sería un factor determinante: “Nunca he estado en Oakmont, será mi primera vez. Tengo que ir el lunes, ver qué hay y luego ver qué me espera. No tengo muchas expectativas”.

El campo más difícil

El Oakmont Country Club es reconocido como uno de los recorridos más duros del golf profesional. Sus características lo han transformado en un símbolo del US Open: greenes extremadamente rápidos, fairways estrechos, rough alto y pocas concesiones para el error. Desde su diseño en 1903 por Henry Fownes, ha sido sede del Abierto de Estados Unidos en nueve ocasiones.

Históricamente, Oakmont ha sido el escenario del major con menos rondas bajo el par. En esta edición no fue distinto. El único jugador que logró cerrar el torneo con un score negativo fue el campeón, el estadounidense J.J. Spaun. Número 25 del mundo, nunca había terminado entre los 20 mejores en un major, pero resistió la presión, sobre todo en una ronda final jugada bajo la lluvia.

La reputación del campo es parte de su atractivo. Desde la organización lo reconocen y lo promueven. “Lo que más impacta al golf y a la prueba en Oakmont es simplemente la gravedad. Todo se reduce al rough. Es grueso y consistente. No creo que nadie que juegue consistentemente desde ahí esta semana tenga éxito. Ya veremos. Estos jugadores son los mejores del mundo”, advertía un desafiante John Bodenhamer, director de campeonatos de la Asociación de Golf de Estados Unidos, un día antes del comienzo.

“Oakmont es implacable. No hay tregua. Es un trabajo duro. Así es el US Open. Hay pocas oportunidades de recuperarse una vez que te quedas atrás. Es un trabajo duro sin descanso”, agregaba el dirigente.