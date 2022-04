Simeone responde a Guardiola tras la eliminación de Champions: “Los que tienen un gran léxico te alaban con desprecio”

La tensión que se vio en el partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, no decayó una vez finalizado los 90 minutos. En conferencia de prensa, Diego Simeone respondió a las críticas de Guardiola en la ida, diciendo que quizás lo alababa con desprecio. El catalán por su parte se limitó a analizar el encuentro que les dio el paso a semifinales.

Una de las frases que más eco hicieron en la ida fue la del DT del City diciendo que “en la Prehistoria, hoy y en 100.000 años es muy difícil atacar una formación 5-5″. Algo que fue imposible no preguntarle a Simeone tras la eliminación. “No tengo que opinar aunque uno hable bien o no. Muchas veces, aquellos que tienen un gran léxico, son muy inteligentes y te alaban con un desprecio. Pero no somos tan tontos los que quizá tenemos menos léxico”, lanzó.

Una frase polémica y que ya da vuelta al mundo. Pero el argentino no se limitó a eso. También tuvo palabras para el actuar de sus pupilos. “Sirve para el orgullo nuestro, para el orgullo de nuestra gente que ve a un equipo que compite. Nos deja la tranquilidad de haberlo dado todo para pasar la eliminatoria”, comentó.

Y sobre los aplausos que dio en los minutos finales, mientras el Manchester buscaba dormir el encuentro, se excusó. “Aplaudía a la gente porque estaba valorando el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Cómo no voy a aplaudir así a la gente. El equipo respondió a lo que la gente buscaba y esa comunión es difícil de ver en los estadios, que la gente después de quedar eliminado te respete”, añadió.

Guardiola mantuvo la compostura

El técnico catalán por su parte se limitó a hablar del partido y omitió los constantes encontrones entre jugadores, que incluso se prolongaron en los túneles hacía camarines. El estratega aplaudió a su rival y analizó la llave de semifinales que tendrá ante el Real Madrid.

“El Atlético ha estado muy bien. Nos han puesto atrás, no había manera de salir. Nos hemos olvidado de jugar. Estamos celebrando, pero podíamos perfectamente estar eliminados. Han hecho un gran segundo tiempo”, comenzó diciendo Guardiola.

Guardiola aconseja a Foden en el segundo tiempo. (AP Photo/Manu Fernandez)

Pero después siguió ahondando en aquello. “Hoy podíamos perder una competición y por suerte seguimos. Ellos han estado muy bien y cuando aprietan... Ha sido muy complicado. Hemos resistido, podía haber caído por el otro lado... A los entrenadores desde la banda, con el ambiente, no nos escuchan los jugadores. Era sólo intentar agarrar el balón, pero no lo agarramos y cuando no lo agarras, ellos lo hacen muy bien”, agregó.

Aunque cuando se le preguntó por las protestas por la perdida de tiempo, fue más escueto. “No tengo nada que decir”. Misma respuesta que cuando le comentaron la pelea en camarines que tuvo presencia policial. “No tengo nada que decir a esto”, repitió Pep.

Finalmente sobre las semifinales ante el Real Madrid, fue claro. “Sólo faltaría que no fuera complicado. El rey de la competición. Es la tercera semifinal de nuestra historia en la Champions. Hemos repetido la del año pasado y es un éxito para nosotros. Si jugamos como en la segunda parte, no tendremos ni una opción. Intentaremos levantar el nivel”, concluyó.