Sin minutos para Alexis Sánchez: el Marsella gana y desplaza al PSG en el liderato de la Ligue 1

Después del receso por la fecha FIFA, se retoman las ligas alrededor del mundo. Este viernes comenzó la novena fecha de la liga francesa con una importante victoria del Olympique de Marsella. Como visitante, superó de manera contundente al Angers por 3-0. Alexis Sánchez comenzó en la banca y no ingresó. El seleccionado nacional no jugó, pensando más que nada en reservarlo para la Champions.

El delantero tocopillano se unió a los trabajos del OM después de llegar a los 50 goles con la selección nacional, en el amistoso ante Qatar. Sin embargo, no comenzó desde el primer minuto. El entrenador Igor Tudor, quien no dirigió este partido por suspensión, ubicó al colombiano Luis Suárez en la posición de centrodelantero, la que usa Alexis frecuentemente en su escuadra. En la faceta ofensiva, jugaron detrás del ariete cafetalero Dimitri Payet y Gerson, ex Flamengo.

De a poco el lance fue tomando color. El inicio fue tibio, en donde el Angers tuvo las mejores ocasiones para convertir, las que no aprovechó. En los 15′, un remate de Boufal fue atajado por el golero Pau López. Después, en los 18′, un disparo de Bentaleb pasó cerca de la portería visitante. Cada ataque del local le causaba problemas al Marsella. Sin embargo, el encuentro sufre un quiebre cuando el elenco marsellés logra abrir el marcador. En los 35′, Jonathan Clauss, diestro que jugó como lateral-volante por la izquierda, saca un zurdazo que se le mete por el primer palo al golero Fofana para el 1-0. Después del gol, el Marsella mejoró considerablemente en el partido y tomó el control.

En el complemento, esa superioridad del OM iba a permitir aumentar la diferencia en el marcador. En los 50′, llegó el 2-0 cortesía de Luis Suárez, con un potente derechazo en el área. Una mala salida del Angers provoca un ataque directo, el que acaba en la segunda anotación. Nueve minutos más tarde, se produjo el 3-0 con un remate de Gerson, asistido por Clauss. Con media hora por delante, el encuentro estaba sentenciado.

Considerando que hay Champions League la semana que viene, el cuerpo técnico del Marsella hizo cambios para dosificar fuerzas. Pero no llegaba la oportunidad de Sánchez, una que definitivamente no se dio. En ninguna de las cinco modificaciones apareció el goleador histórico de la Roja.

La victoria le permite al Olympique de Marsella quedar, momentáneamente, en el primer lugar de la tabla, con 23 puntos. Supera en una unidad al Paris Saint-Germain, que juega el sábado ante el Niza. El equipo de Tudor sigue invicto en la liga, con siete victorias y dos empates. El próximo desafío será el próximo martes, recibiendo al Sporting de Lisboa por la Champions, con la obligación de ganar para seguir con opciones de avanzar a los octavos de final.