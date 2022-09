El clásico más especial del Chapa Fuenzalida: el capitán de la UC enfrentará por última vez a Colo Colo, el otro grande que defendió en Chile

El duelo del domingo será uno muy especial para José Pedro Fuenzalida. En el Monumental, el líder de Universidad Católica jugará su último clásico ante Colo Colo. Un partido que lo tuvo en las dos veredas.

El Chapa, quien abrió la puerta a seguir en la actividad, pero no en su actual club, conoce la intensidad de un partido con historia, una en la que ayudó a escribir varios capítulos. Desde su primer encuentro, en 2004, el diestro ha disputado 26 encuentros de este tipo en más de 18 temporadas de fútbol, con dispares resultados.

El campeón de América sorprendió con sus dichos. Pero fue claro: “Llevo 19 años jugando fútbol profesional, es toda una vida en esto. Veo que esto se va acabando, pero yo estoy tranquilo, también es lindo tener esa sensación de no saber lo que viene, te mantiene alerta y preparado”, partió diciendo.

“Tengo tomada la decisión de dejar Universidad Católica y el fútbol chileno. Pero si aparece algo afuera, una oportunidad que sea linda a nivel familiar, podría seguir jugando”, avisó.

Inicios en la franja

El nacido en la precordillera debutó en el primer equipo de Universidad Católica en 2004 y su primer compromiso contra los albos fue el 12 de septiembre de ese año en el Monumental, con empate 1-1.

Y sólo tuvo que esperar poco más de seis meses del estreno para conseguir su primera victoria ante el Cacique, cuando el equipo de la franja venció por la cuenta mínima, en San Carlos de Apoquindo.

En su primera estadía con el equipo estudiantil, el campeón de la Copa Centenario 2016 con la Roja jugó cuatro partidos contra Colo Colo, el último en 2007, con un saldo de dos derrotas, un triunfo y una igualdad.

Retiro y regreso

Después de esa primera etapa en el fútbol, el futbolista se retiró prematuramente. Una decisión que modificó en 2008, cuando sorpresivamente firmó por Colo Colo.

Con el cuadro de Macul jugó hasta 2014, lapso en el que sólo se saltó el año 2009, cuando fue cedido a O’Higgins de Rancagua. Con la camiseta blanca disputó 10 partidos contra la Católica, el cuadro que lo formó futbolísticamente.

Un período en que el elenco cruzado fue amplio dominador de este clásico. Con el elenco popular, Fuenzalida se midió contra su exequipo con un pobre balance de solo dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Fuenzalida nunca ha dejado de reconocer su paso por el Cacique. En 2019, cuando le anotó por primera vez al Cacique, en el Monumental, se refirió a su estadía en Macul.

“Fue la primera vez que me tocó. Un gol en un clásico siempre es importante, y Colo Colo era el líder. Son goles que quedan marcados. Se jugó en un estadio lleno, de visita ante un rival de los más grandes de Chile. ¿Si fue tema celebrar el gol? No, no es tema. Tengo respeto y buenos recuerdos de esa institución, donde estuve muchos años. Hoy día defiendo a Católica, y mi respeto hacia Colo Colo va más allá de celebrar un gol. Hacer un gol en un clásico, en el momento que nos encontrábamos, obviamente lo tenía que gritar”, explicó en una entrevista con El Deportivo.

En julio de 2014, el talentoso volante por la derecha firmó su único paso por el extranjero, cuando se marchó a Boca Juniors, club por el cual jugó una temporada y media.

Un hijo pródigo

Tras su incursión en la liga argentina, el futbolista volvió al club que lo inició futbolísticamente. Desde principios de 2016 ha disputado once encuentros en este tradicional derbi con disímiles resultados, en su segunda etapa en San Carlos de Apoquindo.

Con los colores que defiende hasta hoy, sumó otros tres triunfos, además de cuatro derrotas y cuatro empates. Incluso, marcó un gol en este clásico, fue el 17 de marzo d 2019, cuando la UC venció 3-2 en el estadio Monumental.

En el balance total, sumadas las bitácoras en ambos clubes, el Chapa disputó 26 partidos: 16 con la franja y 10 con los albos. Obtuvo seis victorias (dos con Colo Colo y cuatro con la UC). Así también logró nueve empates (cinco con la UC y cuatro con el Cacique), además de siete derrotas con los cruzados y cuatro con los blancos.

El Chapa, en total, sumó 27 de 78 puntos posibles, números que le otorgan un rendimiento de solo el 34,6%. El domingo, seguramente, escribirá un nuevo capítulo en esta historia.