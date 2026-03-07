Sin sorpresas: Arsenal, Chelsea y Manchester City avanzan a los cuartos de final de la Copa FA

No hubo sorpresas para los elencos del Big Six en la Copa FA, al menos desde los resultados finales. Arsenal, Chelsea y Manchester City cumplieron con la tarea en los octavos final del tradicional torneo inglés e inscribieron sus nombres en la ronda de cuartos. Las víctimas fueron el Mansfield, Wrexham y Newcastle, de forma respectiva.

Los Gunners van por todo

En el primer turno de este sábado, el Arsenal fue el encargado de inaugurar los fuegos. Los Gunners visitaron al modesto Mansfield Town de la League One, categoría correspondiente a la Tercera División del fútbol de Inglaterra.

Pese a la diferencia de nivel entre ambas escuadras, la amplitud en el marcador no terminó siendo la esperada. Los londinenses, con goles de Noni Madueke (41′) y Eberechi Eze (66′), apenas se impusieron por 2-1 al discreto conjunto de los ciervos. Incluso, tras el tanto de Will Evans (50′), que significó el empate transitorio, el entrenador Mikel Arteta se vio obligado a meter a los titulares para tratar destrabar el trámite.

Luego de sacar adelante este resultado, los cañoneros tienen el privilegio de seguir con vida en las cuatro competiciones que están disputando en la actualidad: son líderes de la Premier League, enfrentarán en los octavos de final de la Champions League al Bayer Leverkusen, se medirán en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City y, como se mencionó, ya se instalaron en los cuartos de final de esta Copa FA.

Chelsea cumple con angustia

El segundo turno de la jornada estuvo en manos del Chelsea, que tuvo que visitar al Wrexham de Gales. El equipo sensación de la Championship, cuyo propietario es el célebre actor Ryan Reynolds, se plantó en una auténtica batalla para dar el batacazo ante los Blues y estuvieron bastante cerca de lograrlo.

Comenzaron ganando con un gol de Sam Smith, a los 18′, pero luego les empataron a los 40′ tras un autogol de Arthur Okonkwo. Posteriormente, en la segunda mitad, se pusieron a tiro de la clasificación luego de la anotación de Callum Doyle, a los 78′. Sin embargo, cuando debían aguantar la ventaja, terminaron sucumbiendo con la remontada de los londinenses: Josh Acheampong igualó en los 82′ y, en el tiempo extra, Alejandro Garnacho y Joao Pedro pusieron el 4-2 definitivo, con tantos a los 96′ y 120′+5′, respectivamente.

Chelsea remontó ante Wrexham y clasificó en la Copa FA.

Si bien los Blues ya no tienen posibilidades de pelear por el título de la Premier League, siguen con vida en la Champions League: se enfrentan al París Saint Germain en los octavos.

Manchester City sigue firme

Por último, para cerrar esta tanda de partidos definitorios, el Manchester City timbró su boleto a la siguiente instancia contra Newcastle. El equipo que dirige Pep Guardiola se hizo fuerte en St. James Park y se repuso a un marcador desfavorable.

Y es que el primer gol fue para las Urracas, mediante un derechazo de Harvey Barnes a los 18′. Sin embargo, en una reacción que recordó a las mejores épocas de los Ciudadanos, lograron remontar el tablero a través de una ráfaga ofensiva: Savinho puso el empate a los 39′ y el egipcio Omar Marmoush, con un doblete a los 47′ y 65′, selló el 3-1 final en condición de visitante.

Al igual que el Arsenal, el City está con vida en todos los torneos. Ahora, se preparan para su viaje al estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid, por los octavos de la Champions.