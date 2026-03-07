SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sin sorpresas: Arsenal, Chelsea y Manchester City avanzan a los cuartos de final de la Copa FA

    Los elencos del Big Six cumplieron en sus duelos de octavos y se inscribieron en la próxima ronda del tradicional certamen inglés.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Arsenal derrotó al modesto Mansfield en la Copa FA

    No hubo sorpresas para los elencos del Big Six en la Copa FA, al menos desde los resultados finales. Arsenal, Chelsea y Manchester City cumplieron con la tarea en los octavos final del tradicional torneo inglés e inscribieron sus nombres en la ronda de cuartos. Las víctimas fueron el Mansfield, Wrexham y Newcastle, de forma respectiva.

    Los Gunners van por todo

    En el primer turno de este sábado, el Arsenal fue el encargado de inaugurar los fuegos. Los Gunners visitaron al modesto Mansfield Town de la League One, categoría correspondiente a la Tercera División del fútbol de Inglaterra.

    Pese a la diferencia de nivel entre ambas escuadras, la amplitud en el marcador no terminó siendo la esperada. Los londinenses, con goles de Noni Madueke (41′) y Eberechi Eze (66′), apenas se impusieron por 2-1 al discreto conjunto de los ciervos. Incluso, tras el tanto de Will Evans (50′), que significó el empate transitorio, el entrenador Mikel Arteta se vio obligado a meter a los titulares para tratar destrabar el trámite.

    Luego de sacar adelante este resultado, los cañoneros tienen el privilegio de seguir con vida en las cuatro competiciones que están disputando en la actualidad: son líderes de la Premier League, enfrentarán en los octavos de final de la Champions League al Bayer Leverkusen, se medirán en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City y, como se mencionó, ya se instalaron en los cuartos de final de esta Copa FA.

    Chelsea cumple con angustia

    El segundo turno de la jornada estuvo en manos del Chelsea, que tuvo que visitar al Wrexham de Gales. El equipo sensación de la Championship, cuyo propietario es el célebre actor Ryan Reynolds, se plantó en una auténtica batalla para dar el batacazo ante los Blues y estuvieron bastante cerca de lograrlo.

    Comenzaron ganando con un gol de Sam Smith, a los 18′, pero luego les empataron a los 40′ tras un autogol de Arthur Okonkwo. Posteriormente, en la segunda mitad, se pusieron a tiro de la clasificación luego de la anotación de Callum Doyle, a los 78′. Sin embargo, cuando debían aguantar la ventaja, terminaron sucumbiendo con la remontada de los londinenses: Josh Acheampong igualó en los 82′ y, en el tiempo extra, Alejandro Garnacho y Joao Pedro pusieron el 4-2 definitivo, con tantos a los 96′ y 120′+5′, respectivamente.

    Chelsea remontó ante Wrexham y clasificó en la Copa FA.

    Si bien los Blues ya no tienen posibilidades de pelear por el título de la Premier League, siguen con vida en la Champions League: se enfrentan al París Saint Germain en los octavos.

    Manchester City sigue firme

    Por último, para cerrar esta tanda de partidos definitorios, el Manchester City timbró su boleto a la siguiente instancia contra Newcastle. El equipo que dirige Pep Guardiola se hizo fuerte en St. James Park y se repuso a un marcador desfavorable.

    Y es que el primer gol fue para las Urracas, mediante un derechazo de Harvey Barnes a los 18′. Sin embargo, en una reacción que recordó a las mejores épocas de los Ciudadanos, lograron remontar el tablero a través de una ráfaga ofensiva: Savinho puso el empate a los 39′ y el egipcio Omar Marmoush, con un doblete a los 47′ y 65′, selló el 3-1 final en condición de visitante.

    Al igual que el Arsenal, el City está con vida en todos los torneos. Ahora, se preparan para su viaje al estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid, por los octavos de la Champions.

    Lee también:

    Más sobre:Copa FAArsenalChelseaManchester CityFútbolFútbol inglésFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Rodrigo Egaña confirma disposición a dejar la Dirección de Educación Pública ante decisión del nuevo gobierno

    Avioneta accidentada en Lolol deja dos lesionados en Viña Santa Cruz

    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Lo más leído

    1.
    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    2.
    En vivo: Colo Colo enfrenta a Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y buscar ser el líder del torneo

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y buscar ser el líder del torneo

    3.
    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    4.
    Everton baja al sorprendente Limache en sufrido partido y abandona la zona de descenso

    Everton baja al sorprendente Limache en sufrido partido y abandona la zona de descenso

    5.
    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.
    Chile

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Rodrigo Egaña confirma disposición a dejar la Dirección de Educación Pública ante decisión del nuevo gobierno

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Sin sorpresas: Arsenal, Chelsea y Manchester City avanzan a los cuartos de final de la Copa FA
    El Deportivo

    Sin sorpresas: Arsenal, Chelsea y Manchester City avanzan a los cuartos de final de la Copa FA

    Cristóbal del Solar tiene una deslucida actuación en la tercera jornada del Chile Classic

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y buscar ser el líder del torneo

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo
    Mundo

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual