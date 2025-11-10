Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17.

Zambia es una de las sorpresas del Mundial Sub 17. El equipo africano avanzó en el segundo lugar del Grupo H con siete unidades, las mismas que Brasil. En el último partido de la zona, igualaron 1-1. Finalmente, fue el Scratch el que avanzó en el primer lugar, por diferencia de goles. Sin embargo, la imagen del partido la dejó el elenco chipolopolo.

Cuando el cronómetro marcaba 26 minutos, el lateral Jonathan Kalimina sorprendió a la defensa de la canarinha con un tiro de esquina directo al arco. El lanzamiento al primer palo y a ras de piso descolocó al guardameta Joao Pedro y desató la euforia de sus compañeros. Finalmente, a los 81′, Dell puso el 1-1 definitivo.

Lo otro que llamó la atención fue la celebración de los zambianos, quienes realizaron una coreografía tras la conquista del carrilero.