    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 1

    Este lunes se cerró la jornada inaugural del campeonato chileno con la victoria de Unión la Calera sobre Everton y el triunfo de O'Higgins ante Deportes Concepción.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Deportes Limache dejó a Colo Colo en el último lugar de la tabla tras la primera fecha de la Liga de Primera. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    El pasado fin de semana inició una nueva temporada del fútbol chileno. Universidad de Chile y Audax Italiano inauguraron la competencia con un empate sin goles en el Estadio Nacional, un encuentro que acabó siendo marcado por una serie de incidentes que se registraron en el sector sur del coliseo deportivo.

    La fecha se retomó el sábado con un importante triunfo de Deportes Limache contra Colo Colo. El conjunto tomatero, con una gran actuación de Jean Meneses, consiguió ponerse 3-0 arriba antes de la media hora. Maximiliano Romero consiguió el descuento para los albos sobre el final.

    Las miradas luego se trasladaron hacia el estadio Huachipato, lugar en el que se registró el duelo de campeones del fútbol chileno de 2025. Universidad de Concepción se enfrentó a Coquimbo Unido y fue el Campanil el que se llevó la victoria, poniendo fin a una extensa racha invicta que arrastraban los piratas.

    El domingo, destacó el empate 2-2 entre Deportes La Serena y Universidad Católica. Si bien los papayeros consiguieron ponerse arriba por 2-0, sobre el final del encuentro, Fernando Zampedri decretó el empate definitivo.

    Ya el lunes, Deportes Concepción se reencontró con la Primera División tras 18 años. Lo hizo con una caída por 2-1 contra O’Higgins en Rancagua.

    Los resultados de la primera fecha de la Liga de Primera

    • Universidad de Chile 0-0 Audax Italiano
    • Deportes Limache 3-1 Colo Colo
    • Universidad de Concepción 1-0 Coquimbo Unido
    • Cobresal 1-0 Huachipato
    • Deportes La Serena 2-2 Universidad Católica
    • Palestino 1-1 Ñublense
    • Everton 0-1 Unión La Calera
    • O’Higgins 2-1 Deportes Concepción

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1D. Limache123
    2O’Higgins113
    3Cobresal113
    4U. de Concepción113
    5U. La Calera113
    6D. La Serena101
    7U. Católica101
    8Palestino101
    9Ñublense101
    10Audax Italiano101
    11U. de Chile101
    12D. Concepción1-10
    13Coquimbo U.1-10
    14Everton1-10
    15Huachipato1-10
    16Colo Colo1-20

