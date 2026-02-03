¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 1

Deportes Limache dejó a Colo Colo en el último lugar de la tabla tras la primera fecha de la Liga de Primera.

El pasado fin de semana inició una nueva temporada del fútbol chileno. Universidad de Chile y Audax Italiano inauguraron la competencia con un empate sin goles en el Estadio Nacional, un encuentro que acabó siendo marcado por una serie de incidentes que se registraron en el sector sur del coliseo deportivo.

La fecha se retomó el sábado con un importante triunfo de Deportes Limache contra Colo Colo. El conjunto tomatero, con una gran actuación de Jean Meneses, consiguió ponerse 3-0 arriba antes de la media hora. Maximiliano Romero consiguió el descuento para los albos sobre el final.

Las miradas luego se trasladaron hacia el estadio Huachipato, lugar en el que se registró el duelo de campeones del fútbol chileno de 2025. Universidad de Concepción se enfrentó a Coquimbo Unido y fue el Campanil el que se llevó la victoria, poniendo fin a una extensa racha invicta que arrastraban los piratas.

El domingo, destacó el empate 2-2 entre Deportes La Serena y Universidad Católica. Si bien los papayeros consiguieron ponerse arriba por 2-0, sobre el final del encuentro, Fernando Zampedri decretó el empate definitivo.

Ya el lunes, Deportes Concepción se reencontró con la Primera División tras 18 años. Lo hizo con una caída por 2-1 contra O’Higgins en Rancagua.

Los resultados de la primera fecha de la Liga de Primera

Universidad de Chile 0-0 Audax Italiano

Deportes Limache 3-1 Colo Colo

Universidad de Concepción 1-0 Coquimbo Unido

Cobresal 1-0 Huachipato

Deportes La Serena 2-2 Universidad Católica

Palestino 1-1 Ñublense

Everton 0-1 Unión La Calera

O’Higgins 2-1 Deportes Concepción

Así quedó la tabla de la Liga de Primera