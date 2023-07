“Tenemos fácilmente ocho delanteros que podrían ser titulares en cualquier equipo”: las 10 mejores frases de Alfredo Stöhwing

En conversación con El Deportivo, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, analizó su año y dos meses al mando de la concesionaria. El directivo se refiere a la conformación de plantel en Colo Colo, a las complicaciones que han tenido durante el año y vislumbra el futuro del club. Aquí diez de las frases más destacadas del ingeniero comercial.

El plantel del Cacique

El plantel de Colo Colo es el más potente del fútbol chileno por lejos y el más caro, además. Y hay muchas alternativas también. Ahora está de moda lo de la delantera, que no hemos metido goles, pero yo le digo que tenemos fácilmente ocho delanteros que podrían ser titulares en cualquier equipo del medio. Es bastante poco común. Colo Colo tiene una banca bien espectacular a la que Gustavo (Quinteros) le puede echar mano. Hemos tenido una sequía muy grande de goles y él siente que hay que incorporar a alguien, pero para empezar no tenemos cupo de extranjero y hay que ver los recursos. Tampoco hemos podido encontrar en conjunto, ahí no hemos tenido discrepancias. De hecho, él está de acuerdo en que no hay ningún jugador chileno que satisfaga la necesidad de gol que él hubiera querido. No se puede hacer magia.

La suplencia de Cortés

Es un jugador importante para nosotros, ha sido arquero titular del equipo y de la Selección. Aparentemente, ocurrió alguna cosa que al técnico no le gustó. Yo creo que la disciplina es fundamental en un equipo humano y en una organización como Colo Colo, donde pretendemos lograr grandes objetivos. A mí me gusta eso de Gustavo, que es bastante firme para imponerla, de manera que Brayan tiene que someterse a la disciplina que tiene el cuerpo técnico.

La salida de Lucero

Fue un daño enorme. Nosotros hicimos un esfuerzo. Dada la importancia que tenía Lucero, el único gasto grande que hicimos fue ejercer la opción de compra de un millón de dólares, algo que a Colo Colo le cuesta sangre, sudor y lágrimas hacerlo, y lo hicimos dado lo clave que era Lucero, pero ocurrió lo que ustedes saben y nos causó un daño muy grande, porque estaba atravesando por un gran momento y era un goleador que se había adaptado muy bien al plantel.

Demanda contra el delantero

Se ha avanzado bastante. Los abogados españoles nos han dicho que, durante el transcurso del segundo semestre, tipo agosto o septiembre, debería haber un primer resultado que yo espero sea favorable a la posición de Colo Colo, que es muy clara y fundamentada. Ahora, el daño está hecho de todas maneras. Igual es una situación bien lamentable.

Alfredo Stohwing, lleva más de un año en la cabeza de Blanco y Negro. Foto: Andres Pérez

¿Quinteros pidió que salga Lezcano?

Sí. Él le hizo presente tanto al jugador como a nosotros que encontraba que no estaba en condiciones de rendir al cien por ciento de lo que él esperaba, en medio, además, de esta desesperación de que estábamos sin goles. Así que se estuvo conversando, pero Lezcano se comprometió a rendir al máximo posible. Dijo que estaba muy entusiasmado en Colo Colo, que iba a hacer todo lo posible. Yo creo que han seguido conversando con él y vamos a tener que seguir evaluando. Espero que Darío, Leandro y Damián, por decir algunos, recuperen su capacidad goleadora. Lezcano está entrenando muy bien, está con ánimo y compromiso para esforzarse lo más que pueda para volver a un rendimiento acorde a su prestigio.

¿Se renovará al DT?

No hay ninguna decisión. Yo soy malo para anticiparme a las cosas, porque en una administración profesional uno debe proceder con las respectivas evaluaciones. Tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Estamos lejos todavía de poder hacer una evaluación, pero tenemos un trabajo muy adecuado con el cuerpo técnico que encabeza Gustavo. A mí me gusta siempre tener una relación de largo plazo, de manera que estamos trabajando tanto para ahora como para el futuro, con la coordinación de la Gerencia Deportiva. Así que no se ha conversado ni se ha decidido, pero la idea es no hacer cambios a menos de que sean estrictamente necesarios.

La remodelación del Monumental

Sigue el entusiasmo tal cual. Está aprobado por el directorio avanzar en eso. Es un proyecto de proporciones que hay que ir analizando, que hay que trabajar un poco e irlo pensando. Esperamos luego presentar avances. No nos hemos quedado dormidos en eso, nos interesa mucho y sigue siendo un deseo tenerlo para el centenario. Está plenamente vigente. No corresponde estar dando avisos hacia afuera cuando no hay avances concretos, sino que periodos de mucho estudio y análisis. Estamos en eso.

El consejo de Caciques

Yo creo que tiene un problema de enfoque. En Colo Colo el problema no es de falta de ideas acerca de jugadores, usted ve la cantidad de opinólogos que hay y son por balde la cantidad de ideas, pero el problema en la contratación son los recursos financieros. Por supuesto que a mí me gustaría traer a Mbappé, pero no hay absolutamente ninguna posibilidad, no porque uno no quiera, sino porque no están los recursos para hacerlo. Por eso yo felicito a la Gerencia Deportiva porque en medio de esa escasez de recursos se las ha ingeniado siempre para encontrar jugador de nivel dignos de jugar en Colo Colo, con recursos muy escuálidos. Es cosa de ver los balances que hay en la CMF. Preferiría más ideas para fortalecer nuestras finanzas.

El caso Jordy Thompson

Episodio complejo y lamentable. Uno no es un especialista en estos temas y lo que le queda a uno es recurrir a los especialistas. De ese punto de vista nosotros reaccionamos y se le devolvió a la Casa Alba, lo que fue una excepción porque no es para jugadores mayores de 18 años, para tenerlo un poco bajo vigilancia. Se le puso un psicólogo, se le puso un psiquiatra, se le hizo un seguimiento bien estricto y ellos mismos son los que recomendaron que volviera a la actividad futbolística, porque era la mejor forma de insertarlo. Sigue con tratamiento, ha respondido bien, ha tenido un buen comportamiento y ha seguido las instrucciones del cuerpo técnico, de la Gerencia Deportiva y de los médicos a cargo. Así que se ha hecho lo que se debía hacer y hasta el momento afortunadamente ha marchado todo bien.

Filtración en el Consejo de Presidentes

El tema de las filtraciones las aprendí al llegar al fútbol. Me parecen muy mal y hablan un poco de la falta de profesionalismo que hay. Es súper feo, es horrible, es una falta de confianza y una traición a los congéneres que ocurre a todo nivel en el fútbol chileno y usted sabe que en Colo Colo también. Las odio, creo que hacen un daño horrible y habla de que hay mucha gente que no debería estar, pero que sin embargo está presente hasta en las máximas instancias del fútbol. Es una pena y me pareció un incidente muy negativo.