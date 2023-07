Tiene 18 años: hijo de LeBron James sufre un paro cardíaco mientras entrenaba en su universidad

Bronny James, hijo de LeBron y uno de los prospectos más interesantes de la generación 2024 de la NBA, ha sufrido un paro cardíaco mientras entrenaba para la Universidad del Sur de California (USC), institución que lo había reclutado hace apenas unos meses.

“El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora se encuentra estable y ya no está en la UCI. Pedimos respeto y privacidad para la familia James y actualizaremos a los medios cuando haya más información”, dijo un portavoz en un comunicado.

Una situación impensada, ya que Bronny lleva toda una vida ligada al baloncesto de alta competencia. Durante su etapa escolar tuvo una destacada carrera en el Sierra Canyon School y fue constantemente invitado a eventos de reclutamiento. Nunca presentó si quiera un problema médico que pudiese anticipar lo vivido esta jornada en el centro de entrenamientos de USC.

La decisión de Bronny de jugar a nivel universitario había llenado de orgullo a LeBron quien en reiteradas oportunidades destacó lo importante que es para él, que sus hijos puedan desarrollarse en esos espacios. “Estoy orgulloso de él, es algo increíble. Obviamente, su padre no fue a la escuela (LeBron pasó directamente de High School a la NBA). Su madre no fue y mi madre quizá pisó un poco el campus, pero ella tenía 19 años y yo tres, así que no podía estar mucho tiempo en la clase. Es muy, muy, muy, muy emocionante, un gran día para la familia”, declaró el alero de los Lakers el día que se anunció su llegada a la USC.