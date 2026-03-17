Tomás Barrios le gana al australiano Aleksandar Vukic e ingresa al cuadro principal del Master 1000 de Miami

Tomás Barrios (119º) era el único representante nacional que quedaba jugando las clasificatorias del Master 1000 de Miami, pues le ganó al local Nishesh Basavareddy (198º) por 6-3 y 6-2 en el primer duelo de la mencionada instancia.

Pero para avanzar al cuadro principal tenía un duro rival, ya que debía derrotar al australiano Aleksandar Vukic (93º), el cual era uno de los favoritos en esta instancia de la justa estadounidense, por lo que Barrios debía hacer un partido perfecto.

Y el chillanejo no defraudó. El partido comenzó parejo y al igual que en la jornada del lunes, el sureño aprovechó el séptimo game para quebrarle el servicio al oceánico y luego sostener su saque de manera contundente. Tras ello, volvió a tener un break en el noveno juego y se quedó con el set por 6-3 en tan sólo 40 minutos.

Luego, en el segundo set, las cosas parecían encaminarse para el chileno cuando logró su tercer quiebre del partido en el quinto juego, pero Vukic le devolvió la “gentileza” en el game siguiente.

Fue así como llegaron a la instancia del tie-break y allí ambos tenistas estuvieron irregulares con su servicio. Hasta que las cosas se pusieron 5-4 para Barrios y con dos mini-break, se quedó con la manga (en poco más de una hora) y con el partido.

De esta manera, Tomás acompañará a Alejandro Tabilo en el torneo que reparte más de 9 millones de dólares en la categoría masculina y ratifica que la apuesta que hizo de jugar las clasificatorias de los Master en vez de los challengers de Sudamérica fue acertada.