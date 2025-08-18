“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

Durante la tarde de este lunes el Team Chile obtuvo dos medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La primera fue la de bronce que obtuvo Catalina Lorca en el patinaje. Luego, sobre el final de la jornada, la selección chilena de hockey césped masculina abrochó también una presea de bronce.

Los Diablos Junior disputaron este lunes la definición por el tercer puesto frente a Estados Unidos, en un compromiso en el que se impusieron con autoridad por 4-2.

Con este nuevo metal, la delegación nacional ya suma en el medallero 36 medallas.

“Trabajamos todo el año para esto”

Los abrazos y los gritos eufóricos se tomaron el camarín de Los Diablos. Una vez finalizado el partido, Sebastián Loehnert declaró la felicidad del plantel por lo ocurrido: “Muy feliz por el equipo. Veníamos buscando esto hace rato, trabajando todo el año para esto”, comenzó diciendo.

“Un torneo en que hay que ir aprendiendo en cada partido para llegar con lo mejor para la última fase”, añadió.

Por último, adelantó los desafíos que la selección junior de hockey césped tiene en el horizonte: “Entrenar para el Mundial que es en diciembre y a meterle bueno en lo que queda”, cerró.